TP HCM họp mặt nhân chứng lịch sử tham gia 5 cánh quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh

Ngày 28-4, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức họp mặt Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các cán bộ cấp Trung đoàn và tương đương trở lên là những nhân chứng lịch sử tham gia 5 cánh quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Đến tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được.

TP HCM không ngừng lớn mạnh sau 50 năm

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh chiến thắng ngày 30-4-1975 là thành quả vĩ đại của cuộc kháng chiến thần thánh chống đế quốc Mỹ cứu nước; là kết tinh của lòng yêu nước, ý chí kiên cường, trí tuệ Việt Nam với sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Nửa thế kỷ đã trôi qua, thành quả của Chiến thắng mùa xuân năm 1975 càng được khẳng định vững chắc qua sự phát triển mạnh mẽ của đất nước" - ông Nguyễn Thanh Nghị nói.

Lãnh đạo TP HCM và các đại biểu dự họp mặt

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Nghị, 50 năm sau ngày Đại thắng mùa xuân năm 1975, TP HCM không ngừng phát triển lớn mạnh, phát huy tinh thần cách mạng, năng động, sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào.

Trong đó, kinh tế - xã hội của TP HCM liên tục phát triển, giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước. Các lĩnh vực xã hội được quan tâm, các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội được triển khai toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thành phố được nâng lên. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, những thành tựu và sự phát triển của TP HCM có được hôm nay có sự đóng góp và hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, trong đó có sự cống hiến, đóng góp rất quan trọng của các đại biểu tham dự buổi họp mặt.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi họp mặt

"TP HCM xin trân trọng bày tỏ lòng kính trọng, tự hào và biết ơn sâu sắc tới các đồng chí, các thế hệ đi trước, những người đã cống hiến, hy sinh, hun đúc nên ngọn lửa bất diệt của lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần quật cường của dân tộc Việt Nam. Qua đó khơi dậy ý chí, niềm tin, quyết tâm tiếp bước vững chắc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của các thế hệ mai sau" - ông Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng bày tỏ mong muốn các đại biểu dự buổi họp mặt tiếp tục truyền lửa yêu nước, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh và khát vọng để xây dựng và phát triển TP HCM trở thành một đô thị hiện đại, năng động, sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Không quên tình cảm của người dân Sài Gòn - Gia Định

Đại tá Trần Văn Thân, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 thuộc Quân đoàn 3 (một trong 5 cánh quân của Chiến dịch Hồ Chí Minh) vẫn còn lưu giữ nhiều ký ức về ngày 30-4-1975. Sau 50 năm, ông vẫn không quên tình cảm quân - dân thắm thiết của người dân Sài Gòn năm đó.

"Trong giờ phút nguy nan, họ không ngại hiểm nguy, dẫn đường cho bộ đội đánh chiếm các cứ điểm trọng yếu trong thành phố. Khi nhiều chiến sĩ của Trung đoàn 64 thương vong do địch tập kích, người dân nơi đây đã đưa người bị thương về nhà hoặc đến Bệnh viện Vì Dân (nay là Bệnh viện Thống Nhất) để chữa trị. Trong chiến thắng lịch sử ngày 30-4-1975, có sự đóng góp rất lớn của nhân dân Sài Gòn - Gia Định" - đại tá Trần Văn Thân nói.

Các đại biểu dự buổi họp mặt chụp hình cùng Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên

Phát biểu tại buổi họp mặt, đại tá Trần Văn Thân cho biết khi trở lại cuộc sống thời bình, ông cùng các đồng đội hôm nay luôn tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương. Đặc biệt, chứng kiến TP HCM thay đổi từng ngày, trở thành đô thị phát triển của đất nước và khu vực, ông cùng các cựu chiến binh hôm nay và cả những chiến sĩ, đồng đội đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc cảm thấy thật ấm lòng.

"Chúng tôi luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhà nước; nhất là việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị "tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả". Đây là một chủ trương lớn, đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; góp phần chuẩn bị hành trang để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - đại tá Trần Văn Thân bày tỏ.

Đại tá Trần Văn Thân và các đại biểu dự buổi họp mặt cũng đặt hy vọng, niềm tin vào thế hệ tương lai của Thành phố và đất nước; mong các bạn trẻ sống trong hòa bình nhưng không quên lịch sử, giữ mãi hào khí dân tộc, ghi nhớ những trang sử hào hùng của đất nước và công ơn của thế hệ đi trước để tiếp tục học hành và sống thật tốt; đóng góp công sức, trí tuệ góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước.