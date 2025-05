TP HCM huy động hơn 13.200 giáo viên coi thi lớp 10

Trong đó, 76.435 HS đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 và 12.531 HS không tham gia kỳ thi này. Trong số những HS không dự thi, dự kiến 949 em thuộc diện tuyển thẳng, còn lại có nguyện vọng theo học tại các trường tư thục, quốc tế, trung tâm GDTX-GDNN, trường nghề.

Năm học 2025-2026, TP HCM đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh với tổng chỉ tiêu vào 115 trường THPT công lập là 70.070 HS. Trong đó, 110 trường thuộc Sở GD-ĐT có 68.830 chỉ tiêu và 5 trường trực thuộc các trường đại học có 1.240 chỉ tiêu. Năm học 2025-2026 là năm giảm đáng kể HS lớp 9 với 27.330 em (khoảng 23,5%) so với những năm trước. Nhờ đó, áp lực cạnh tranh vào các trường THPT công lập dự kiến giảm so với những năm học trước.

Để chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10, Sở GD-ĐT TP HCM dự kiến quy hoạch 160 điểm thi (gồm 148 điểm thi thường và 10 điểm thi chuyên) với 4.424 phòng. Trong đó, 4.144 phòng thi lớp 10 thường với 24 thí sinh/phòng, ở mỗi điểm thi sẽ có thêm 3 phòng dự phòng.

TP HCM cũng huy động 13.272 giáo viên làm giám thị coi thi và 2.070 nhân viên, bảo vệ, công an… làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Để bảo đảm kỳ thi lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Sở GD-ĐT TP HCM đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chuẩn bị chu đáo. Trong đó, phối hợp với Công an TP HCM bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối từ khâu ra đề, in sao đề thi; tăng cường bảo vệ hội đồng coi thi, điểm chấm thi; cùng tham gia áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế và kế hoạch đã được phê duyệt…

Ngành y tế sẽ tạo điều kiện ưu tiên cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho thí sinh; bảo đảm việc chứng nhận bệnh, thương tích chính xác và nhanh chóng nếu xảy ra trong quá trình thi; cung cấp xe cấp cứu, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời cho thí sinh khi có tình trạng ngộ độc. Sở Y tế sẽ phối hợp với Sở An toàn thực phẩm tiến hành rà soát, khoanh vùng, xử lý, xác định nguồn ngộ độc; bảo đảm không ảnh hưởng đến các điểm thi và thí sinh…

Sở An toàn thực phẩm cũng được đề nghị xây dựng phương án phối hợp với các cơ sở y tế và phân công lực lượng trực trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi để ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm; bảo đảm ngăn chặn hiệu quả nguy cơ ngộ độc thực phẩm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của thí sinh.

Theo kế hoạch, từ ngày 26-5 đến chậm nhất là 17 giờ ngày 28-5, thí sinh sẽ được phát phiếu báo danh. Chậm nhất là đến 17 giờ ngày 5-6, Sở GD-ĐT TP HCM sẽ công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào lớp 10. Từ ngày 8 đến 25-6, sở sẽ tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi và đối sánh kết quả thi.