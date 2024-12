TP HCM: Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch và UBND quận 8

Theo Thanh tra TP HCM, UBND quận 8 trình bày nguyên nhân không giải ngân của một số dự án là do Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng đề nghị bố trí vốn đầu tư công để trình duyệt hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi thường của 5 dự án; phải bổ sung pháp lý điều chỉnh đúng tên dự án mới được Kho bạc Nhà nước quận thực hiện giải ngân; chuyển chủ đầu tư thực hiện dự án...

Nguyên nhân giải ngân tỉ lệ dưới 80% so với kế hoạch của 6 dự án là do 1 dự án có văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng nên không giải ngân theo kế hoạch vốn; do vướng thủ tục pháp lý để chuyển tiền thanh toán giá trị nền tái định cư cho Quỹ Phát triển đất TP (1 dự án); 4 dự án chưa được quyết toán nên chưa giải ngân các chi phí còn lại.