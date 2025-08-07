TP HCM: Khai giảng Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn hóa, thể thao

Theo đó, Hội nghị tập huấn diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8-8 tại Học viện Cán bộ TP HCM, với sự tham dự của hơn 200 cán bộ phụ trách văn hóa, thể thao trên địa bàn TP HCM.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, cho biết Hội nghị nhằm trao đổi, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác văn hóa, thể thao tại Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu; đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, quảng cáo, lễ hội, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, karaoke, vũ trường, di sản văn hóa, nghệ thuật, báo chí - xuất bản, thông tin điện tử, thể dục thể thao…

ông Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Trần Thế Thuận mong muốn, từ kiến thức được tập huấn, các cán bộ phụ trách văn hóa, thể thao tại các xã,phường,đặc khu sẽ vận dụng triển khai hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động tại địa phương, đơn vị mình.

Chương trình tập huấn gồm 12 chuyên đề: "Công tác quản lý nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; "Công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình"; "Công tác quản lý nhà nước về lễ hội, karaoke, vũ trường, quảng cáo, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm"; "Công tác tuyên truyền cổ động trực quan; kỹ năng xây dựng, quản lý và điều hành hoạt động của Câu lạc bộ, Đội, Nhóm"; "Công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa và công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố"; "Công tác quản lý nhà nước về Báo chí - Xuất bản"; "Công tác quản lý nhà nước về Thông tin điện tử"; "Công tác quản lý nhà nước về Nghệ thuật"; "Công tác quản lý nhà nước về Thể dục thể thao"; "Công tác Kiểm tra, xử lý trên lĩnh vực văn hóa, thể thao"; "Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức các ngày lễ lớn; "Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu".

Đông đảo cán bộ phụ trách văn hoá, thể thao tham gia Hội nghị tập huấn

Ngoài lý thuyết, hội nghị cũng khuyến khích các đại biểu thảo luận, đặt câu hỏi, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc từ thực tiễn địa phương. Phần cuối Hội nghị sẽ là hoạt động trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn cho các học viên.