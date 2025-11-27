Ngày 26-11, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP HCM (SIHUB) diễn ra Lễ khai mạc Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo TP HCM (WISE HCMC+ 2025) với chủ đề "Đổi mới sáng tạo và công nghệ - Tương lai của thành phố chúng ta". Sự kiện do UBND TP HCM chỉ đạo, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM tổ chức, kéo dài đến 28-11.

Tuần lễ có quy mô gần 200 gian triển lãm công nghệ, hàng trăm start-up với 15 sự kiện liên quan trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Theo ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, WISE HCMC+ không chỉ nổi bật ở quy mô mà sẽ trở thành điểm hẹn thường niên của tư duy đổi mới, của trí tuệ Việt Nam, của cộng đồng quốc tế; là nơi cái mới nảy mầm, nơi những cơ hội được nhận diện, nơi ý tưởng được chắp cánh và nơi khát vọng được truyền đi.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết chính quyền TP HCM cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng đổi mới sáng tạo trong mọi giai đoạn phát triển, đồng thời phát huy tối đa vai trò định hướng, dẫn dắt, kết nối, hợp tác và chia sẻ. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tầm nhìn chiến lược nhằm thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo, góp phần định vị TP HCM là trung tâm sáng tạo hàng đầu của khu vực và thế giới.