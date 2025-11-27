HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

TP HCM khai mạc Tuần lễ Đổi mới sáng tạo 2025

Ng.Ánh

Tuần lễ có quy mô gần 200 gian triển lãm công nghệ, hàng trăm start-up với 15 sự kiện liên quan trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Ngày 26-11, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP HCM (SIHUB) diễn ra Lễ khai mạc Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo TP HCM (WISE HCMC+ 2025) với chủ đề "Đổi mới sáng tạo và công nghệ - Tương lai của thành phố chúng ta". Sự kiện do UBND TP HCM chỉ đạo, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM tổ chức, kéo dài đến 28-11.

Tuần lễ có quy mô gần 200 gian triển lãm công nghệ, hàng trăm start-up với 15 sự kiện liên quan trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Theo ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, WISE HCMC+ không chỉ nổi bật ở quy mô mà sẽ trở thành điểm hẹn thường niên của tư duy đổi mới, của trí tuệ Việt Nam, của cộng đồng quốc tế; là nơi cái mới nảy mầm, nơi những cơ hội được nhận diện, nơi ý tưởng được chắp cánh và nơi khát vọng được truyền đi.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết chính quyền TP HCM cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng đổi mới sáng tạo trong mọi giai đoạn phát triển, đồng thời phát huy tối đa vai trò định hướng, dẫn dắt, kết nối, hợp tác và chia sẻ. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tầm nhìn chiến lược nhằm thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo, góp phần định vị TP HCM là trung tâm sáng tạo hàng đầu của khu vực và thế giới.

Tin liên quan

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TP HCM đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á

(NLĐO) - Startup Blink đánh giá TP HCM xếp hạng 111 trong 1.000 thành phố có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động toàn cầu.

Phải bắt kịp tiến trình đổi mới sáng tạo của nhân loại

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam phải bắt kịp, tiến cùng và vượt lên trong tiến trình đổi mới sáng tạo của nhân loại

Thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo TP HCM

TP HCM có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dẫn đầu cả nước và đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á

đổi mới, sáng tạo lễ khai mạc khoa học công nghệ trí tuệ việt nam
