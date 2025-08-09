TP HCM - Khánh Hòa hợp tác nâng tầm yến sào Việt Nam

Ngày 8-8, tại phường Nha Trang (Khánh Hòa), Sở Công Thương TP HCM và Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, mở ra chương mới trong việc liên kết vùng và nâng cao chuỗi giá trị ngành yến sào Việt Nam.

Theo đó, hai bên thống nhất thúc đẩy các hoạt động tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật từ các thị trường khó tính như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và EU. Lãnh đạo hai sở cùng nhìn nhận việc xây dựng thương hiệu quốc gia và xuất khẩu chính ngạch là yếu tố then chốt để định vị Việt Nam là trung tâm sản xuất tổ yến chất lượng cao của châu Á. Điểm nhấn quan trọng là việc hai địa phương cùng tổ chức Lễ hội Yến TP HCM 2025, diễn ra từ ngày 28 đến 30-11 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, nhấn mạnh TP HCM sẽ tạo điều kiện tối đa để Lễ hội Yến trở thành sự kiện quốc tế, góp phần định vị yến sào là đặc sản quốc gia, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu.

Về phía Khánh Hòa, ông Huỳnh Tấn Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cam kết địa phương sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp, mang đến lễ hội những sản phẩm chất lượng nhất. Đồng thời đề nghị các giải pháp dài hạn để quản lý môi trường, phát triển ngành bền vững và bảo vệ tài nguyên yến tự nhiên trước nạn khai thác quá mức.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, cho biết ngành đang đối mặt với nhiều thách thức như thiếu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng yến thật - giả, hệ thống truy xuất nguồn gốc chưa đồng bộ, và tình trạng gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Ông đề xuất tăng cường giám sát chất lượng, đầu tư công nghệ giám định và nâng cao nhận diện thương hiệu.

Trong khi đó, đại diện Công ty Yến sào Hoàng Kim (Khánh Hòa) kiến nghị xây dựng bộ tiêu chí quốc gia về yến sào, từ sản xuất đến tiêu thụ, nhằm tăng uy tín sản phẩm và niềm tin người tiêu dùng trong nước lẫn quốc tế đối với mặt hàng này.