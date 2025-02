TP HCM: Khi nào kết thúc mưa trái mùa?

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ vừa đưa ra dự báo, thời tiết TP HCM và Nam Bộ từ đêm nay 19-2 đến ngày mai 20-2 mưa trái mùa xu hướng gia tăng.

Theo đó, thời tiết khu vực chủ yếu có mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi (khoảng gần 1/3 diện tích khu vực Nam Bộ), cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 23-26 độ C, phía Bắc Miền Đông có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C ở miền Đông, ở Miền Tây từ 29-32 độ C.

Mưa trái mùa sẽ gia tăng từ đêm nay 19-2, sau ngày 24-2 sẽ giảm dần

Mưa trái mùa gia tăng trên khu vực là do ảnh hưởng từ áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía Đông suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ xu hướng lấn Tây. Nhiễu động gió đông trên cao xu hướng hoạt động. Gió Đông Bắc ở vùng biển phía đông có cường độ tăng nhẹ.

Cũng theo dự báo, trong vài ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu, khoảng ngày 21-2 áp cao lạnh lục địa được tăng cường trở lại, sau được tăng cường bổ sung vào ngày 23-2.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, khoảng từ ngày 25-2 suy yếu và rút ra phía Đông. Nhiễu động gió đông trên cao duy trì tới khoảng ngày 24-2 suy yếu dần.

Thời tiết khu vực từ 2 đến 7 ngày tới sẽ có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn; mưa trái mùa xuất hiện vài nơi, cục bộ có nơi có mưa vừa và dông, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh.

Sau ngày 24-2, mưa sẽ giảm cả về diện và lượng.