Thời sự

TP HCM: Kiểm định hàng loạt chung cư cũ

QUỐC ANH

(NLĐO) - Nếu các địa phương không đề xuất thêm, Sở Xây dựng TP HCM sẽ tổ chức kiểm định 72 chung cư cũ.

Sở Xây dựng TP HCM đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu đề xuất danh sách chung cư cũ cần kiểm định, kiểm định lại, bao gồm kinh phí.

Trước ngày 12-8, trường hơp không nhận được báo cáo đề xuất thì xem như các địa phương không có nhu cầu bổ sung kiểm định chung cư cũ trên địa bàn.

TP HCM: Kiểm định hàng loạt chung cư cũ - Ảnh 1.

Hịện vẫn còn hơn 100 hộ gia đình sinh sống tại chung cư Vĩnh Hội (quận 4 cũ) - chung cư cấp D.

Sở Xây dựng sẽ báo cáo UBND TP HCM để tổ chức kiểm định 72 chung cư đã được UBND các quận trước đây đề xuất.

Trong đó, quận 1 (cũ) 42 chung cư; quận 5 (cũ) 10 chung cư; quận 8 (cũ) 1 chung cư; quận Tân Bình (cũ) 12 chung cư; quận Phú Nhuận (cũ) 1 chung cư; quận 11 (cũ) 6 chung cư. Đáng chú ý, trong số này có 46 chung cư (đã kiểm định giai đoạn 2016-2017) cấp C.

Trên địa bàn TP HCM có 474 chung cư xây dựng trước năm 1975. Phần lớn các chung cư này đang xuống cấp, hư hỏng. Do tình trạng lấn chiếm, cơi nới tăng diện tích sử dụng nhưng hầu hết không được bảo trì, sửa chữa, nâng cấp đã làm ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình, không ít chung cư bị hư hỏng nặng không đảm bảo an toàn để sử dụng.

Đến nay, thành phố đã cải tạo, sửa chữa 199 chung cư, tháo dỡ toàn bộ 11 chung cư, xây mới hoàn thành 4 chung cư.

Đối với 16 chung cư cấp D (hư hỏng nặng, nguy hiểm), thành phố đã di dời 684/1.194 hộ dân. Trong đó, đã di dời toàn bộ 534 hộ dân tại 9/16 chung cư, chưa di dời 247 hộ dân tại 4 chung cư, di dời dở dang 150/386 hộ dân tại 3 chung cư.

TP HCM phấn đấu tới năm 2035, hoàn thành cơ bản việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được xây trước năm 1975; hoàn thành cơ bản việc cải tạo, xây dựng lại đối với chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm hoặc hết niên hạn sử dụng được xây từ năm 1975 đến 1994.

Tin liên quan

Kỳ vọng cơ chế hỗ trợ xây dựng lại chung cư cũ

Kỳ vọng cơ chế hỗ trợ xây dựng lại chung cư cũ

(NLĐO) - Chủ đầu tư có thể được hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi của dự án nhưng không quá 10 tỉ đồng/dự án.

Nóng lòng với chung cư cấp D

TP HCM có 16 chung cư hư hỏng nặng nhưng sau nhiều năm, vì nhiều lý do mà mới 674/1.194 hộ dân di dời; số chung cư di dời hoàn toàn chỉ một nửa

GỠ VƯỚNG CHO HÀNG LOẠT CHUNG CƯ CŨ (*): 10 năm để thay áo mới

Vì sự an toàn và lợi ích của người dân, TP HCM có hàng loạt giải pháp giải quyết vấn đề chung cư cũ để hướng tới mục tiêu tốt đẹp vào năm 2035

chung cư chung cư cấp D Sở Xây dựng
