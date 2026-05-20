TP HCM kỳ vọng bứt phá hợp tác với Úc

Chương trình "Gặp gỡ Úc 2026" do UBND TP HCM tổ chức đã chính thức khai mạc vào ngày 19-5 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương), với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đại diện Chính phủ Úc cùng đông đảo doanh nghiệp (DN) hai nước.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM, cho biết TP HCM xác định Úc là một trong những đối tác chiến lược quan trọng, có tính bổ trợ cao trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo ông Hà, thời gian qua TP HCM đã duy trì hiệu quả nhiều chương trình hợp tác với các bang và vùng lãnh thổ lớn của Úc như New South Wales, Victoria, Queensland, Tây Úc và Vùng lãnh thổ Bắc Úc. Các chương trình liên kết này ghi nhận kết quả tích cực trong nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo và đổi mới sáng tạo. Nhiều dự án hợp tác giữa DN hai bên đã được triển khai, góp phần thúc đẩy dòng vốn đầu tư và trao đổi công nghệ.

Lãnh đạo TP HCM nhận định dư địa hợp tác giữa hai bên vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô mở rộng hơn 6.700 km² và dân số trên 14 triệu người. "TP HCM đang hướng đến mô hình phát triển nhanh hơn, xanh hơn và thông minh hơn, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ cao, trung tâm tài chính quốc tế, logistics hiện đại, đổi mới sáng tạo, y tế chất lượng cao, du lịch và kinh tế tuần hoàn. Đây đều là những lĩnh vực mà Úc có nhiều kinh nghiệm và lợi thế nổi bật. Vì vậy, hai bên cần sớm chuyển hóa các tiềm năng và biên bản ghi nhớ hợp tác thành những dự án cụ thể, tạo ra giá trị phát triển thực chất và bền vững" - ông Hà nhấn mạnh.

Thông qua 3 nhóm nội dung trọng tâm của chương trình gồm thúc đẩy thương mại - đầu tư, phát triển năng lượng xanh - tăng trưởng bền vững và xây dựng nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai, TP HCM kỳ vọng các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tài chính và DN Úc sẽ tăng cường kết nối, tìm kiếm đối tác phù hợp tại Việt Nam. "TP HCM cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị công, tinh gọn thủ tục hành chính và tăng cường đối thoại trực tiếp để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng DN và nhà đầu tư nước ngoài" - ông Hà khẳng định.

Cũng tại sự kiện, nhiều DN đánh giá quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Úc đang đứng trước nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sâu rộng hơn, nhất là trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển mạnh sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ giáo dục, logistics và tài chính xanh được xem là dư địa hợp tác giàu tiềm năng giữa TP HCM và các đối tác Úc trong thời gian tới.