TP HCM lần đầu tiên ra mắt vườn thú công nghệ khổng lồ Magical Zoo tại TTTM Gigamall

Lần đầu tiên tại TP HCM, mô hình vườn thú công nghệ khổng lồ gần 500 m2 mang tên MAGICAL ZOO - Vườn Thú Diệu Kỳ chính thức ra mắt tại tầng 6 TTTM Gigamall, mở ra một không gian trải nghiệm kết hợp giữa động vật, công nghệ tương tác và giáo dục dành cho trẻ em.

Không chỉ gây ấn tượng với hàng trăm mô hình động vật kích thước khổng lồ được tái hiện sống động, MAGICAL ZOO còn được xây dựng như một hành trình khám phá, nơi mỗi bước chân của trẻ đều mở ra những điều bất ngờ về thế giới muôn loài. Thay vì chỉ quan sát, các em được hòa mình vào không gian giàu tính tương tác, khơi gợi trí tò mò, khả năng quan sát và tình yêu thiên nhiên thông qua những trải nghiệm trực quan.

Sự xuất hiện của MAGICAL ZOO cũng đánh dấu bước phát triển mới trong hệ sinh thái giải trí - giáo dục tại Gigamall, mang đến cho các gia đình thêm một lựa chọn để cùng con tạo nên những ký ức đáng nhớ trong mùa hè, nơi việc vui chơi và học hỏi có thể diễn ra song hành trong cùng một hành trình khám phá.

Từ những "siêu thú" Amazing Summer đến Vườn Thú Diệu Kỳ - hành trình đưa thiên nhiên đến gần trẻ em hơn

Ngay từ những ngày đầu hè, nhiều gia đình đã không khỏi thích thú khi bắt gặp những mô hình động vật khổng lồ xuất hiện tại cổng C3 Gigamall trong không gian lễ hội Amazing Summer. Những chú voi, hươu cao cổ, tê giác... trở thành điểm dừng chân quen thuộc để các em nhỏ ngắm nhìn, chụp ảnh và hào hứng gọi tên từng loài vật.

Các gia đình thích thú khám phá các siêu thú tại cổng C3 TTTM Gigamall mùa hè 2026

Tiếp nối hành trình ấy, Gigamall chính thức đưa các gia đình bước vào một thế giới rộng lớn hơn với MAGICAL ZOO - Vườn Thú Diệu Kỳ tại tầng 6. Sau cánh cổng đầy sắc màu bí ẩn là không gian quy tụ hàng trăm mô hình động vật có kích thước khổng lồ, tái hiện sinh động thế giới thiên nhiên ngay giữa lòng thành phố.

Cánh cổng Vườn Thú Diệu Kỳ Magical Zoo tại tầng 6 TTTM Gigamall đã rộng mở đón các bé yêu đến khám phá

Không đơn thuần là nơi để tham quan hay chụp ảnh, Magical Zoo được thiết kế để mỗi bước chân của trẻ đều là một hành trình khám phá. Các em được nhìn ngắm những loài thú ở cự ly gần, quan sát hình dáng, màu sắc và đặc điểm của từng loài, từ đó khơi gợi trí tò mò, khả năng quan sát và tình yêu với thiên nhiên theo cách tự nhiên nhất.

Hành trình mở đầu bằng vùng đất của những khủng long khổng lồ, nơi các sinh vật cổ đại được tái hiện với kích thước vĩ đại, đưa các bé như lạc vào hàng triệu năm trước.

Các bé thích thú khám phá và tương tác với các loài khủng long cổ đại tại Magical Zoo

Tiếp đó là khu rừng của những người bạn quen thuộc như gấu, hươu cao cổ, voi, ngựa vằn hay những chú chim vẹt Nam Mỹ rực rỡ sắc màu. Đặc biệt, hình tượng King Kong khổng lồ xuất hiện đầy ấn tượng, mang đến cảm giác vừa hồi hộp vừa thích thú như bước vào một bộ phim phiêu lưu.

Không dừng lại ở đó, Magical Zoo còn mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới về thế giới tự nhiên thông qua vương quốc côn trùng khổng lồ. Những chú ong, chuồn chuồn, đàn kiến, dế phát sáng giữa cánh đồng lúa được phóng đại gấp nhiều lần kích thước thật, giúp các bé có cơ hội quan sát những sinh vật nhỏ bé dưới một góc nhìn hoàn toàn khác. Những điều vốn rất quen thuộc trong thiên nhiên bỗng trở nên kỳ vĩ và đầy mê hoặc.

Thế giới côn trùng khổng lồ phát sáng tại Magical Zoo vô cùng sống động

Trong bối cảnh trẻ em ngày càng dành nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử, những không gian trải nghiệm thực tế như Magical Zoo mang đến cơ hội để các em được vận động, tương tác và học hỏi bằng chính cảm xúc của mình. Đó cũng chính là điều mà các bậc phụ huynh hay trường học đều rất muốn tạo lập cho thế hệ con trẻ hiện tại.

Một mùa hè đầy bổ ích và bất ngờ đang chờ cả gia đình tại Vườn Thú Diệu Kỳ tầng 6 TTTM Gigamall

"Đại Tiệc Nhà Mới" ra mắt vườn thú Magical Zoo ngập tràn những điều kỳ diệu

Để chào đón những vị khách đầu tiên của Vườn Thú Diệu Kỳ, ngày 20-6, Gigamall sẽ tổ chức sự kiện Đại Tiệc Nhà Mới với mong muốn biến ngày khai trương thành một lễ hội thực sự dành cho trẻ em.

Ngay từ khu vực sảnh, các bé sẽ được chào đón bởi đoàn diễu hành mascot động vật khổng lồ đi khắp Gigamall, mang theo không khí rộn ràng của một ngày hội mùa hè. Các gia đình sẽ cùng tham gia "Zoo Tour" (tour tham quan siêu thú), nơi chú hề vui nhộn và những người bạn động vật dẫn các em nhỏ khám phá từng góc của Vườn Thú Diệu Kỳ thông qua những câu chuyện gần gũi và các màn tương tác đầy tiếng cười.

Một vòng "Zoo Tour" sẽ đưa bé tham quan trọn vẹn các siêu thú từ cổng C3 cho đến Vườn Thú Diệu Kỳ tầng 6 TTTM Gigamall từ 10 giờ sáng 20-6-2026

Điểm đặc biệt của chương trình là Đại Tiệc Nhà Mới, nơi những vị khách nhí được thưởng thức bánh kẹo miễn phí như những người bạn đến chúc mừng "tân gia" của khu vườn mới. Xen kẽ là màn trình diễn Tôn Ngộ Không kết hợp ảo thuật kỳ diệu, đưa các em bước vào thế giới của trí tưởng tượng, nơi những điều bất ngờ liên tục xuất hiện trước ánh mắt háo hức của trẻ thơ.

Ảo thuật Tôn Ngộ Không và chú hề vui nhộn sẽ mang lại những màn biểu diễn ngập tiếng cười tại sự kiện ra mắt Magical Zoo lúc 11 giờ ngày 20-6-2026 tầng 6 TTTM Gigamall

Không khí lễ hội càng thêm trọn vẹn với hàng trăm phần quà được chuẩn bị dành tặng các bé trong suốt chương trình, để mỗi em nhỏ đều mang về không chỉ một món quà, mà còn là những ký ức đẹp cùng gia đình trong mùa hè này.

Kiến tạo hệ sinh thái vừa học vừa chơi, Gigamall mong muốn mỗi mùa hè đều trở thành một hành trình trưởng thành của trẻ

Sự trở lại của vườn thú diệu kỳ MAGICAL ZOO không chỉ bổ sung thêm một điểm vui chơi mới, mà còn thể hiện định hướng lâu dài của Gigamall trong việc xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng dành cho trẻ em và các gia đình.

Tại Gigaversal - công viên công nghệ giải trí đa tầng của Gigamall, trẻ có thể thỏa sức vận động tại Alpha Games và Rainbow Fun, khám phá thế giới công nghệ tại Light City, trải nghiệm sàn LED tương tác, các trò chơi ứng dụng công nghệ hiện đại,

Tổ hợp vui chơi - giáo dục cho trẻ em đa dạng của công viên công nghệ giải trí đa tầng Gigaversal từ tầng B1 đến tầng 6 Gigamall

Mỗi khu vực mang một màu sắc riêng nhưng đều hướng đến cùng một mục tiêu: giúp trẻ phát triển toàn diện thông qua trải nghiệm thực tế. Khi được vận động, quan sát, khám phá, tương tác và tưởng tượng, các em không chỉ có thêm niềm vui mà còn tích lũy những kỹ năng, kiến thức và cảm xúc quý giá trong những năm tháng đầu đời.

Trong một mùa hè mà nhiều bậc phụ huynh mong muốn con vừa được vui chơi, vừa tránh xa màn hình điện tử và có thêm những trải nghiệm ý nghĩa, Gigamall kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn của các gia đình. Đó là nơi mỗi cuối tuần đều có thể bắt đầu bằng sự háo hức của trẻ nhỏ, được lấp đầy bằng tiếng cười của cả gia đình và khép lại bằng những ký ức đẹp sẽ còn được nhắc lại rất lâu sau mùa hè năm ấy.

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