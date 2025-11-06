TP HCM: Lãnh đạo phường An Lạc thông tin về tình trạng sụt lún trên địa bàn

Chiều 6-11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trước phản ánh của báo chí về tình trạng sụt lún trên địa bàn phường An Lạc, lãnh đạo UBND phường đã thông tin phản hồi.

Ông Lê Minh Nhựt, Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc, cho biết địa bàn phường vốn hình thành trên nền đất yếu nên khó tránh khỏi tình trạng sụt lún như hiện nay.

Ông Lê Minh Nhựt, Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc, thông tin tại buổi họp báo chiều 6-11; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Theo ông Nhựt, các công trình như bệnh viện, trường học trên địa bàn vẫn bảo đảm chất lượng, tuy nhiên mặt nền bị lún dần theo thời gian. Trước đây, quận Bình Tân (cũ) đã từng thực hiện sửa chữa, nâng nền để khắc phục tình trạng này.

Về giải pháp khắc phục tình trạng sụt lún, ông Nhựt nêu hai nhóm giải pháp chính. Thứ nhất, kiểm soát nền đất yếu bằng biện pháp gia cố cọc, giải pháp này các chủ đầu tư công trình có thể chủ động triển khai.

Thứ hai, giải pháp ở tầm quy hoạch và quản lý đô thị, gồm kiểm soát khai thác nước ngầm (hiện phường không còn khai thác) và hạn chế bố trí công trình lớn, nhà cao tầng tại khu vực có nền đất yếu.

"Hiện nay tốc độ lún tại phường An Lạc đã chậm lại do đô thị được phủ kín, quy hoạch phát triển nhà cao tầng không còn nhiều nên mức độ ảnh hưởng cũng giảm đáng kể" - ông Nhựt thông tin.