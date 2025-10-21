TP HCM lập 19 Tổ Công tác, giám sát Đảng ủy 168 phường, xã, đặc khu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TP HCM lập 19 Tổ Công tác, giám sát Đảng ủy 168 phường, xã, đặc khu

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - TP HCM quyết định giám sát Đảng ủy 168 phường, xã, đặc khu và các Đảng ủy: UBND, các cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam, Công an và Quân sự thành phố

Thành ủy TP HCM đã có quyết định thành lập Tổ Công tác giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 249-KH/UBKTTW, ngày 24-7-2025 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

TP HCM lập 19 Tổ Công tác, giám sát Đảng ủy 168 phường, xã, đặc khu - Ảnh 1.

TP HCM thành lập 19 tổ công tác giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 249-KH/UBKTTW, ngày 24-7-2025 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM quyết định giám sát Đảng ủy 168 phường, xã, đặc khu và Đảng ủy UBND thành phố, Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố, Đảng ủy Công an thành phố, Đảng ủy Quân sự thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM quyết định thành lập 19 tổ công tác giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 249-KH/UBKTTW, ngày 24-7-2025 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tổ công tácTổ trưởngĐịa phương, đơn vị giám sát
1

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM

Các xã, phường: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, Phú An.

Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP HCM.

2

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM

Các xã, phường: Thủ Đức, Bình Trưng, Bà Rịa, Tam Long, Long Hương, Hiệp Phước, Cần Giờ, Thạnh An, Bình Khánh, An Thới Đông, Bàu Bàng, Trừ Văn Thố.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM.

3

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM

Các xã, phường: Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú, Phú Giáo, Phước Hòa, Đất Đỏ.

Đảng ủy UBND TP HCM.

4

Ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM

Các xã, phường: Thới An, Tân Thới Hiệp, Trung Mỹ Tây, An Phú Đông, Đông Hưng Thuận, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Tân Sơn.

5Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM

Các xã, phường: Phước Long, Long Trường, Long Bình, Tân Hưng, Tân Mỹ, Phú Thuận, Tân Thuận, Bình Cơ, Long Phước.

6

Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Các xã, phường: Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Bình Lợi Trung, Bình Quới, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây.

7

Ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM

Các xã, phường: Ngãi Giao, Kim Long, Bình Giã, Xuân Sơn, Châu Đức, Nghĩa Thành, Phú Mỹ, Tân Thành, Châu Pha.

8

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Các xã, phường: Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Hội Tây, An Hội Đông, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình.

9

Ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo

Đảng ủy các xã, phường: Tân Uyên, Vĩnh Tân, An Đông, Chợ Quán, Chợ Lớn, Long Điền, Long Hải, Phước Hải.

Đảng ủy Quân sự TP HCM.

10

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM

Các xã, phường: Tân Khánh, Tân Hiệp, Diên Hồng, Hòa Hưng, Vườn Lài, Dầu Tiếng, Thanh An, Long Hòa, Minh Thạnh.

11

Ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM

Các xã, phường: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Phú Lợi.

12

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM

Các xã, phường: Tam Bình, Tân Hải, Long Sơn, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Nhà Bè, Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh.

13

Ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM

Các xã, phường: Bình Tây, Bình Tiên, Phú Lâm, Bình Phú, Bắc Tân Uyên, Thường Tân, Cát Lái, Hiệp Bình, An Khánh.

14

Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Các xã, phường: Tân Phước, Lái Thiêu, Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo, Tân Hòa.

15

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM

Các xã, phường: Xóm Chiếu, Vĩnh Hội, Khánh Hội, Minh Phụng, Bình Thới, Phú Thọ, Hòa Bình, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Phú Nhuận.

16

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM

Các xã, phường: Bình Dương, Bến Cát, Long Nguyên, Tây Nam, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Thới Hòa.

17

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM

Các xã, phường: Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Phước Thành, An Long.

18

Ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM

Các xã, phường: Thuận An, Thuận Giao, Bình Hòa, An Phú, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm, Hòa Hiệp.

19Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM

Các xã, phường, đặc khu: Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định, Cầu Ông Lãnh, Dĩ An, Hồ Tràm, Bình Châu, Côn Đảo.

Các Tổ công tác có nhiệm vụ, quyền hạn xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, đề cương hướng dẫn báo cáo của Tổ để thực hiện giám sát theo Kế hoạch số 249-KH/UBKTTW, ngày 24-7-2025 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; làm việc trực tiếp với các tổ chức đảng được phân công phụ trách; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ Công tác.

Các Tổ công tác được trưng tập, sử dụng một số cán bộ, chuyên viên của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các sở, ngành thành phố thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Tổ Công tác.

Thành ủy TP HCM cũng ban hành kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 249-KH/UBKTTW, ngày 24-7-2025 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Mục đích nhằm chủ động nắm tình hình toàn diện, xuyên suốt để đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời phát hiện những cách làm, giải pháp đột phá, sáng tạo để nhân rộng, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo đồng bộ, thông suốt tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tin liên quan

TP HCM vừa lập 17 Tổ Công tác

TP HCM vừa lập 17 Tổ Công tác

(NLĐO) - Các Tổ Công tác này có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội ở Đảng bộ phường, xã, đặc khu và cấp trên trực tiếp cơ sở

Thành lập các Tổ công tác theo phương châm "6 rõ"

(NLĐO) - Thường trực Thành ủy TP HCM hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền của 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên chỉ đạo thành lập ngay Nhóm/Tổ Công tác đặc biệt

(NLĐO) - Nhóm/Tổ Công tác đặc biệt do Phó Chủ tịch UBND TP HCM làm Tổ trưởng. Các thành viên tham gia phải có chuyên môn, am hiểu công việc

TP HCM tổ công tác Thành ủy giám sát
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo