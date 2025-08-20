TP HCM: Lắp đặt biển báo 59 tên đường mới

Sở Xây dựng TP HCM vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan về lắp đặt biển báo tên đường trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết 380/2025 của HĐND TP HCM.

Nhiều biển báo tên đường là chữ viết tắt kèm số, không ý nghĩa.

Theo đó, Sở Xây dựng dựng đề nghị các đơn vị rà soát, triển khai lắp đặt biển báo tên đường theo các tuyến đường được giao quản lý theo phân cấp; hoàn thành trước ngày 25-8.

Riêng tuyến đường Phạm Khắc, phường Sài Gòn, triển khai lắp đặt sau khi UBND TP HCM ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định 88/2007 về lộ giới và quản lý đường hẻm trong khu dân cư hiện hữu trên địa bàn thành phố.

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng theo dõi, cập nhật tên đường mới trong quá trình tham mưu triển khai các nội dung liên quan tới ngành, lĩnh vực phụ trách.

Theo Nghị quyết 380/2025, tuyến giao thông nối liền 2 tuyến đường tại số 12 đường Nguyễn Thị Minh Khai và số 5 đường Nguyễn Đình Chiểu đặt tên là đường Phạm Khắc.

Tại phường Bình Thới, đường Vành đai Đầm Sen (điểm đầu đường Lạc Long Quân, điểm cuối là chùa Giác Viên) được đặt tên mới là đường Giác Viên.

Tại phường Tân Thới Hiệp, đường Tân Thới Hiệp 21 (điểm đầu đường Đỗ Mười, điểm cuối đường Dương Thị Mười) đặt tên mới là đường Nguyễn Trác.

Tại xã Bà Điểm, đường Xuân Thới Thượng 27 và đường Xuân Thới Thượng 4-4 (điểm đầu là đường Xuân Thới Thượng 4, điểm cuối là ranh dự án DIC) đặt tên mới là Lý Thị Nê.

Nghị quyết 380/2025 cũng điều chỉnh lý trình 7 tuyến đường. Theo đó, đường Bế Văn Cấm (phường Tân Hưng) có điểm đầu giao với đường Trần Xuân Soạn, điểm cuối là đường Nguyễn Thị Thập.

Đường Huỳnh Tấn Phát kéo dài từ đường Trần Xuân Soạn đến bến phà Bình Khánh, qua phường Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, xã Nhà Bè.

5 tuyến đường còn lại điều chỉnh lý trình, gồm: Hoàng Mậu Trường, Đặng Đại Độ (cùng phường Tân Hưng),Võ Thị Nhờ, Trần Trọng Cung (cùng phường Tân Thuận), Nguyễn Thị Nhuần (phường An Phú Đông).