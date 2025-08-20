TP HCM: Lắp đặt biển báo 59 tên đường mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM: Lắp đặt biển báo 59 tên đường mới

QUỐC ANH

(NLĐO) - 59 tuyến đường ở các phường Bình Thới, Tân Thới Hiệp, Thới An, Đông Hưng Thuận và xã Bà Điểm, Đông Thạnh, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn.

Sở Xây dựng TP HCM vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan về lắp đặt biển báo tên đường trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết 380/2025 của HĐND TP HCM.

TP HCM: Lắp đặt biển 59 tên đường mới - Ảnh 1.

Nhiều biển báo tên đường là chữ viết tắt kèm số, không ý nghĩa.

Theo đó, Sở Xây dựng dựng đề nghị các đơn vị rà soát, triển khai lắp đặt biển báo tên đường theo các tuyến đường được giao quản lý theo phân cấp; hoàn thành trước ngày 25-8.

Riêng tuyến đường Phạm Khắc, phường Sài Gòn, triển khai lắp đặt sau khi UBND TP HCM ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định 88/2007 về lộ giới và quản lý đường hẻm trong khu dân cư hiện hữu trên địa bàn thành phố.

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng theo dõi, cập nhật tên đường mới trong quá trình tham mưu triển khai các nội dung liên quan tới ngành, lĩnh vực phụ trách.

Theo Nghị quyết 380/2025, tuyến giao thông nối liền 2 tuyến đường tại số 12 đường Nguyễn Thị Minh Khai và số 5 đường Nguyễn Đình Chiểu đặt tên là đường Phạm Khắc.

Tại phường Bình Thới, đường Vành đai Đầm Sen (điểm đầu đường Lạc Long Quân, điểm cuối là chùa Giác Viên) được đặt tên mới là đường Giác Viên.

Tại phường Tân Thới Hiệp, đường Tân Thới Hiệp 21 (điểm đầu đường Đỗ Mười, điểm cuối đường Dương Thị Mười) đặt tên mới là đường Nguyễn Trác.

Tại xã Bà Điểm, đường Xuân Thới Thượng 27 và đường Xuân Thới Thượng 4-4 (điểm đầu là đường Xuân Thới Thượng 4, điểm cuối là ranh dự án DIC) đặt tên mới là Lý Thị Nê.

Nghị quyết 380/2025 cũng điều chỉnh lý trình 7 tuyến đường. Theo đó, đường Bế Văn Cấm (phường Tân Hưng) có điểm đầu giao với đường Trần Xuân Soạn, điểm cuối là đường Nguyễn Thị Thập.

Đường Huỳnh Tấn Phát kéo dài từ đường Trần Xuân Soạn đến bến phà Bình Khánh, qua phường Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, xã Nhà Bè.

5 tuyến đường còn lại điều chỉnh lý trình, gồm: Hoàng Mậu Trường, Đặng Đại Độ (cùng phường Tân Hưng),Võ Thị Nhờ, Trần Trọng Cung (cùng phường Tân Thuận), Nguyễn Thị Nhuần (phường An Phú Đông).

Tin liên quan

Bổ sung thông tin trên bảng tên đường

Bổ sung thông tin trên bảng tên đường

Khái quát thông tin về danh nhân, địa danh, sự kiện.. trên mỗi bảng tên đường sẽ không lãng phí một tài nguyên lớn về cung cấp kiến thức.

Người dân cần biết: TP HCM muốn đổi tên nhiều tuyến đường

(NLĐO)- UBND TP HCM xin ý kiến HĐND thành phố lấy tên các nhà lãnh đạo như Đỗ Mười, Phan Văn Khải... đặt cho một số tuyến quốc lộ

TP HCM đưa Ba Son và Thủ Thiêm vào Ngân hàng tên đường

(NLĐO)- Hai địa danh này đang được Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất đặt tên cho cầu Thủ Thiêm 1 (Thủ Thiêm ) và Thủ Thiêm 2 (Ba Son).

đường vành đai Lạc Long Quân phường Sài Gòn Phạm Khắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo