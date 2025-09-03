TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập"

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sao độc lập" là lời tri ân những thế hệ cha ông đi trước, là dịp để người dân cùng nhau nhìn lại chặng đường 80 năm tự hào và gửi gắm niềm tin vào tương lai.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sao độc lập" do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP HCM phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM và Đài Truyền hình TP HCM thực hiện, nhằm hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Chương trình đã được truyền hình trực tiếp lúc 19 giờ 30 phút ngày 2-9 trên kênh HTV1 và kết nối trực tuyến từ 3 điểm cầu: phường Sài Gòn, phường Bình Dương, phường Vũng Tàu. Tham dự chương trình có các đại biểu: Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM…

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang xem chương trình tại điểm cầu ở phường Vũng Tàu (TP HCM) tối 2-9. Ảnh: NGỌC GIANG

Chương trình nghệ thuật đặc biệt này có 3 chương: "Từ Làng Sen đến Cách mạng Tháng Tám thành công", "Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ", "Thành phố đổi mới, phát triển, bước vào kỷ nguyên vươn mình". Ngay phần mở đầu, khán giả được thưởng thức phần trình diễn laser mapping trên nền nhạc dân tộc. Trong chương một, khán giả được thưởng thức ca khúc "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ" (sáng tác: Xuân Giao, biểu diễn: Nhà Thiếu nhi TP HCM - Nhóm ca múc MTV.SG); Nhạc cảnh "Từ Làng Sen - Dấu chân phía trước" (sáng tác: Phạm Tuyên - Hồ Thi Ca, Phạm Minh Tuấn, biểu diễn: Phạm Trang, Duyên Huyền - Hợp xướng Phương Nam, Nhóm ca múa MTV.SG);…

Quốc ca vang lên cùng với audio "Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2-9-1945 được phát, tạo không khí trang nghiêm, xúc động…

Trong chương hai, khán giả được thưởng thức ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" (sáng tác: Hoàng Hà, biểu diễn: Chính Hưng, Đăng Quân, Leo Minh Tuấn, Hồng Vịnh, Lưu Hiền Trinh, Ngọc Kayla). Sang chương ba, ca khúc "Đất nước" (nhạc: Phạm Minh Tuấn, thơ: Tạ Hữu Yên, biểu diễn: NSƯT Lê Thiện, Hồ Trung Dũng, Thanh Ngọc cùng dàn hợp xướng Phương Nam) trình diễn phục vụ khán giả. Ca khúc "Khát vọng" (nhạc: Phạm Minh Tuấn, thơ: Đặng Viết Lợi, biểu diễn: Cẩm Vân, Cece Trương…).

Sau khi ca khúc này kết thúc, pháo hoa rực sáng trên bầu trời, kéo dài trong 15 phút, kết lại chương trình "Ánh sao độc lập".

Đây không chỉ là chương trình nghệ thuật kỷ niệm, mà còn là lời tri ân những thế hệ cha ông đi trước; là dịp để người dân cùng nhau nhìn lại chặng đường 80 năm kiên cường, tự hào và gửi gắm niềm tin vào tương lai.