Thời sự Chính trị

TP HCM lấy ý kiến chuyên gia, trí thức hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ I

PHAN ANH

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khẳng định tiếp thu tối đa ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố.

Sáng 13-8, UBND TP HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông.

TP HCM lấy ý kiến chuyên gia hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ I - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị sáng 13-8

Phát biểu đề dẫn, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được bày tỏ niềm vui và sự trân trọng khi hội nghị có sự tham dự đông đủ của các đại biểu, coi đây là "diễm phúc lớn" đối với TP HCM. Ông cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu đã dành thời gian tham dự và đóng góp ý kiến.

Theo ông Nguyễn Văn Được, Đại hội Đảng bộ TP HCM lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, là đại hội đầu tiên của thành phố mới sau sáp nhập với vị thế, tâm thế và dư địa phát triển mới.

Diện tích thành phố mới tăng hơn gấp 3 lần, từ khoảng 2.000 km² lên 6.777 km², trên cơ sở hợp nhất TP HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Điều này mở ra không gian phát triển rộng lớn, tạo điều kiện tận dụng lợi thế của từng vùng, phân công chức năng hợp lý, hỗ trợ và chia sẻ lẫn nhau để cùng phát triển.

TP HCM lấy ý kiến chuyên gia hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ I - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc hội nghị

TP HCM sẽ là một "siêu đô thị" tầm cỡ quốc tế với ba vùng chức năng chính và một đặc khu.

Đó là vùng TP HCM là vùng đô thị trung tâm, đô thị lõi, trung tâm tài chính, công nghệ cao. Vùng Bà Rịa – Vũng Tàu là thủ phủ kinh tế biển, bao gồm dịch vụ du lịch biển, năng lượng sạch (đặc biệt là điện gió ngoài khơi), cảng biển, dầu khí. Vùng Bình Dương là thủ phủ công nghiệp công nghệ cao. Đặc khu Côn Đảo được định hướng trở thành thiên đường du lịch nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, đại hội cũng diễn ra khi cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới – như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định, đây là "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, dự thảo văn kiện được xây dựng với tầm nhìn và khát vọng đưa TP HCM phát triển phồn thịnh, văn minh, hạnh phúc, nghĩa tình; kế thừa thành tựu của ba địa phương trước sáp nhập, đồng thời có tư duy đột phá, sáng tạo để giải quyết các vấn đề mới.

Dự thảo văn kiện được xây dựng ngắn gọn, cô đọng, tập trung vào những vấn đề cốt của của TP HCM trong thời gian tới với 4 nội dung chính: kết quả chủ yếu giai đoạn 2020-2025; đánh giá chung nhiệm kỳ; phương hướng, mục tiêu giai đoạn 2025-2030 và các giải pháp thực hiện.

Từ đó, Chủ tịch UBND TP HCM mong muốn các đại biểu góp ý tập trung vào những nhóm nội dung, đánh giá đúng, toàn diện về kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là những chỉ tiêu và khâu đột phá chưa hoàn thành.

Bên cạnh đó, phân tích bối cảnh thời gian tới, nhận diện thách thức và cơ hội. Từ đó xem xét tính khả thi của các mục tiêu, quan điểm, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Đồng thời cho ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện 7 chương trình trọng điểm, tính đột phá được đề xuất trong dự thảo về chính sách, thể chế, hạ tầng, khoa học công nghệ, thu hút nguồn nhân lực, phát triển kinh tế tư nhân, phát triển đô thị xanh – bền vững, công nghiệp văn hóa.

Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định TP HCM sẽ lắng nghe và tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn thiện văn kiện và chuyển hóa các kiến nghị thành nhiệm vụ, chương trình, dự án cụ thể và có lộ trình, nguồn lực để thực hiện trong thời gian tới.

Hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng đúng định hướng mới của Trung ương

Hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng đúng định hướng mới của Trung ương

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu An Giang cần quan tâm đến các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là ở vùng biên giới, dân tộc thiểu số

Quận 10 lấy ý kiến nhân dân về văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận

(NLĐO) - Việc này giúp lãnh đao quận 10 nắm bắt nguyện vọng và những kiến nghị của người dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV

(NLĐO) - Chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý Tiểu ban, Tổ Biên tập phải phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể.

