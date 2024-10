TP HCM lý giải tỉ lệ giải ngân đầu tư công chưa cao

Tại buổi họp báo, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến hết tháng 9-2024, TP HCM mới chỉ giải ngân hơn 20% vốn đầu tư công. Về nguyên nhân, trong tổng số 249.000 tỉ đồng mà thành phố phải giải ngân trong kỳ trung hạn 2021-2025, 49% số vốn được giao giữa kỳ trung hạn.



Thông thường, đối với các địa phương khác, toàn bộ số vốn được giao trong đầu kỳ, còn TP HCM sau khi có Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội thì cuối năm 2023 được cấp bổ sung số vốn là 107.000 tỉ đồng. Khi rà soát số vốn được giao từ đầu kỳ là 142.000 tỉ đồng thì tiến độ giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn này đều đạt tiến độ. Tuy nhiên, những dự án sử dụng số vốn bổ sung từ cuối năm 2023 lại phần lớn đang trong quá trình thực hiện thủ tục, chưa đến thời điểm giải ngân.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM thông tin tại họp báo. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Mặt khác, năm 2024, Luật Đất đai ban hành cũng ảnh hưởng đến các dự án của thành phố. Trong số hơn 79.200 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024, có khoảng 33.000 tỉ đồng giải phóng mặt bằng, chiếm 38%. Từ đầu năm 2024, thành phố đã lập kế hoạch giải ngân phần vốn này vào quý III/2024. Nhưng khi Luật Đất đai điều chỉnh thời gian có hiệu lực là ngày 1-8-2024, thay vì 1-1-2025, đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải ngân số vốn này, giải ngân được rất ít.

Liên quan việc giải ngân vốn đầu tư công, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cho biết đến nay, giải ngân mới đạt được 21%. Tiến độ giải ngân còn chậm do khó khăn chung của TP HCM. Từ nay đến cuối năm, ban sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết giải ngân từng tuần, tháng, quý; đồng thời phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ các khó khăn.

Tại cuộc họp báo, đại diện Công an TP HCM cũng thông tin về vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng (quận 12). Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý một cách thận trọng, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Theo đại diện Công an TP HCM, không thể vì vụ việc "nóng", dư luận quan tâm mà nóng vội khi điều tra, xử lý.