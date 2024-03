TP HCM: Một năm, tịch thu gần 12.500 m3 cát

Sở Tài nguyên – Môi trường TP HCM vừa có dự thảo báo cáo kết quả thực hiện đề án phòng, chống khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ và vùng giáp ranh giữa TP HCM và các tỉnh năm 2023.



Tổ công tác Đồn Biên phòng Long Hòa phát hiện 2 tàu vận chuyển 250 m3 cát trái phép sông Soài Rạp vào rạng sáng 22-8-2023.

Theo số liệu báo cáo của Công an TP HCM và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, trong năm 2023, lực lượng chức năng đã bắt và xử lý 45 trường hợp khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát không có nguồn gốc hợp pháp với 107 phương tiện; tổng số tiền phạt hành chính hơn 2,6 tỉ đồng và tịch thu 12.489 m3 cát.

Cụ thể, Công an TP chủ trì, phối hợp với các địa phương tiến hành kiểm tra, bắt giữ 20 vụ liên quan đến các hành vi quản lý, khai thác, mua bán trái phép khoáng sản với số tiền phạt hơn 142 triệu đồng (một số vụ việc đang trong quá trình xử lý, chưa có kết quả).

Trong đó, 3 vụ khai thác cát trái phép. Công an cũng tạm giữ 4 phương tiện ghe hút, 18 phương tiện là ghe, sà lan vận chuyển cát và 8.624 m3 cát.

Đặc biệt, hồi tháng 5-2023, Công an TP đã triệt phá nhóm đối tượng do Lê Thị Như Ngọc cầm đầu thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai. Hiện nay, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP chỉ đạo các Đồn Biên phòng Thạnh An, Cần Thạnh, Long Hòa đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 25 trường hợp có hành vi vận chuyển, khai thác khoáng sản trái phép; xử phạt vi phạm hành chính 24 vụ/28 đối tượng với số tiền hơn 1 tỉ đồng; tịch thu 4.557 m3 cát và 2 phương tiện trị giá 7,9 tỉ đồng.

Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong công tác chống "cát tặc". Đơn cử như địa điểm tập kết tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm còn hạn chế, gây khó khăn cho việc trông giữ, bảo quản tang vật.

Bên cạnh đó, chế tài xử lý đối với hành vi mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp được quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 98/2020 chưa đủ sức răn đe đối với đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.