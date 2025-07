Chiều 30-7, Công an phường Thông Tây Hội phối hợp Công an TP HCM xác minh clip người đàn ông cầm dao đe dọa người đi đường.

Người đàn ông cầm vật nhọn giống dao đến đe dọa tài xế xe ba gác.

Cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ clip người đàn ông chạy xe máy dừng lại giữa đường, cầm vật nhọt nghi dao tiến đến "nói chuyện" với tài xế chạy xe ba gác.

Lúc này, người chạy xe ba gác lập tức phân trần: "Anh chạy sai chứ tôi không chạy sai". Đồng thời rời đi do thấy người đàn ông hung hãn. Thấy vậy, người đàn ông lên xe máy rời đi.

Sự việc được cộng đồng mạng chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường số 8, đoạn giao đường Lê Văn Thọ, thuộc phường Thông Tây Hội (quận Gò Vấp cũ).

Trao đổi với Báo Người Lao Động, nguồn tin cho biết Công an phường Thông Tây Hội đang phối hợp Công an TP HCM tiến hành mời 2 người đàn ông trong clip đến trụ sở công an để xác minh thông tin.