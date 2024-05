TP HCM: Người dân xếp hàng thưởng thức đủ loại bánh mì tại lễ hội Bánh mì Việt Nam

Một trong những vấn đề du khách quan tâm khi tới lễ hội là an toàn vệ sinh thực phẩm. Ban tổ chức cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Sở An toàn Thực phẩm TP HCM để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho tất cả gian hàng khi tham gia lễ hội.