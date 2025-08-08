TP HCM: Nguồn máu cho điều trị giảm mạnh, ngành y tế kêu gọi khẩn

Ngày 8-8, thông tin từ Sở Y tế TP HCM cho biết ngành y tế kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể người dân cùng chung tay tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện, góp phần đảm bảo nguồn máu điều trị bệnh.

Người dân TP HCM tham gia hiến máu

Theo Sở Y tế, trước đó, ngành y tế TP đã chủ trì cuộc họp với sự tham gia của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Truyền máu Huyết học và Hội Chữ thập đỏ TP HCM nhằm đánh giá tình hình tiếp nhận - cung ứng máu trong giai đoạn chuyển tiếp, khi hệ thống y tế của Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu sáp nhập vào TP HCM.

Trên cơ sở đề xuất của sở, UBND TP HCM đã thống nhất để Trung tâm Truyền máu thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục là đầu mối cung ứng máu và chế phẩm máu cho khu vực 2 và 3 (gồm địa bàn cũ của Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu) đến hết ngày 31-12-2025. Đồng thời, giao Sở Y tế điều phối hoạt động tiếp nhận, phân phối máu phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng của các đơn vị.

Theo thống kê, lượng máu hiến tặng thời gian gần đây tại TP HCM có xu hướng sụt giảm

UBND TP cũng yêu cầu các địa phương kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp phường, xã; tăng cường phối hợp với Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP để duy trì lịch hiến máu ổn định, không để gián đoạn trong giai đoạn chuyển đổi hệ thống.

Theo báo cáo từ các đơn vị tiếp nhận máu, lượng máu hiến tặng thời gian gần đây có xu hướng sụt giảm, ảnh hưởng đến khả năng cung ứng cho công tác điều trị.

Thống kê tháng 7-2025 cho thấy dù kế hoạch tiếp nhận là 27.560 túi máu nhưng thực tế chỉ thu được 25.034 túi – thiếu hụt 2.526 túi so với dự kiến, trong khi lượng máu cấp phát ra là 27.607 túi. Tính đến ngày 31-7, lượng máu dự trữ toàn TP còn 6.713 túi, giảm gần 30% so với đầu tháng (9.427 túi).

Dự báo từ Bệnh viện Truyền máu Huyết học cho biết nếu không có các biện pháp tăng cường vận động hiến máu trong tháng 8 và các tháng tới, lượng máu tiếp nhận chỉ đáp ứng được 70-80% nhu cầu điều trị, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện.

Trước tình hình này, Sở Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Truyền máu Huyết học chủ động xây dựng phương án hỗ trợ, sẵn sàng phối hợp với Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy để đảm bảo nguồn máu phục vụ điều trị cho toàn hệ thống y tế TP.

Sở Y tế đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tại địa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ TP đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu. Đồng thời, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể người dân cùng chung tay tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện, góp phần đảm bảo nguồn máu điều trị an toàn, ổn định, liên tục và hiệu quả trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng của hệ thống y tế TP.



