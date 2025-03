TP HCM: Nhiều quận, huyện trình phương án sắp xếp phường, xã

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, nhiều quận, huyện trên địa bàn TP HCM đang tiến hành nghiên cứu phương án sắp xếp đơn vị hành chính.

Gò Vấp đề xuất thành lập 3 đơn vị mới

Mới đây, quận Gò Vấp vừa đề xuất 2 phương án sắp xếp 12 phường trên địa bàn thành các đơn vị hành chính cơ sở theo mô hình chính quyền hai cấp.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo quận Gò Vấp cho biết quận Gò Vấp đưa ra phương án tổ chức lại 12 phường thành 3 đơn vị hành chính.

Phương án 1 là sắp sếp 12 phường thành 3 cơ sở mới trên cơ sở sáp nhập các phường lại với nhau. Gò Vấp, Thông Tây Hội và An Nhơn là tên được đề xuất đặt cho 3 cơ sở mới.

Cụ thể: phường Gò Vấp có diện tích tự nhiên 6,60 km2; nhập nguyên trạng 4 phường hiện nay là phường 1, 3, 5, 10. Phường An Nhơn diện tích tự nhiên 6,10 km2; nhập nguyên trạng 4 phường là phường 6, 15, 16, 17. Phường Thông Tây Hội diện tích tự nhiên 7,05 km2; nhập nguyên trạng 4 phường là phường 8, 11, 12, 14.

Nhiều quận ở TP HCM trình phương án sắp xếp phường theo chỉ đạo của Trung ương; Ảnh: Hoàng Triều

Phương án 2 cũng sắp sếp 12 phường thành 3 cơ sở mới nhưng trên cơ sở lấy các tuyến đường chính trên địa bàn làm ranh giới. Gò Vấp, Thông Tây Hội và An Hội là tên được đề xuất đặt cho 3 cơ sở mới theo phương án 2.

Cụ thể phường Gò Vấp gồm toàn bộ diện tích các phường 1, 5, 6, phần lớn phường 3 và một phần phường 17. Phường Thông Tây Hội gồm toàn bộ diện tích các phường 10, 11, 15, 16, một phần nhỏ phường 3 và một phần phường 17. Phường An Hội gồm toàn bộ diện tích các phường 8, 12, 14.

Lãnh đạo quận Gò Vấp cho biết mỗi phương án đều có ưu, nhược điểm. Phương án 1 có ưu điểm là nhập nguyên trạng các phường hiện nay, không có xáo trộn nhiều địa giới hành chính. Còn phương án 2 lấy theo các trụ đường chính như Nguyễn Oanh, Lê Văn Thọ… Tuy nhiên, phương án này có sự xáo trộn các phường.

Về tên gọi, quận đề xuất gắn với địa giới ngày xưa, kế thừa lịch sử và truyền thống. Bên cạnh đó, tên gọi cũng được đề xuất theo tên các đình cổ trên địa bàn.

Bình Thạnh sắp xếp 15 phường còn 4 phường

Trao đổi cùng phóng viên Báo Người Lao Động chiều 25-3, lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh cho biết địa phương cũng vừa trình lên TP HCM phương án sắp xếp 15 phường còn 4 phường và đặt tên các phường mới là Gia Định, Bình Hòa, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới.

Dự kiến gồm thành lập phường Gia Định trên cơ sở sáp nhập phường 1, 2, 12, 14 và một phần phường 26; thành lập phường Bình Hòa trên cơ sở hợp nhất phường 5, 7, 11 và phường 13; thành lập phường Thạnh Mỹ Tây trên cơ sở sáp nhập phường 17, 19 và phường 22; thành lập phường Bình Quới trên cơ sở sáp nhập phường 25, 27, 28 và một phần phường 26 (khu phố 10, 11, 12, 13).

Lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh cho hay đây mới chỉ là phương án đề xuất của địa phương trình lên thành phố, để thành phố xem xét, quyết định.

Quận 1 lên 2 phương án sắp xếp

Hiện nay, quận 1 cũng lên phương án sắp xếp đơn vị hành chính theo hướng sắp xếp 10 phường thành 2 phường hoặc 3 phường.

Với phương án sắp xếp 10 phường thành 2 phường thì sáp nhập 3 phường là Đa Kao, Tân Định, Bến Nghé thành phường Bến Nghé; sáp nhập 7 phường còn lại thành phường Bến Thành. Phương án này có thuận lợi hơn vì giữ nguyên được địa giới hành chính hiện tại.

Phương án sắp xếp 10 phường thành 3 phường là sắp xếp các phường theo trục đường chính, chia quận thành 3 phường. Tuy nhiên, phương án này còn sắp xếp lại địa giới hành chính, một số phường sẽ bị chia cắt.

Hai phương án trên mới dừng ở bước dự thảo sơ bộ, còn thảo luận, chưa thống nhất.

Lãnh đạo Sở Nội vụ TP HCM vừa cho biết các phương án trên mới chỉ là đề xuất của các địa phương, thành phố còn phải xem xét, thẩm định.

Phú Nhuận đề xuất còn 2 phường là Phú Nhuận và Đức Nhuận

Cùng ngày, lãnh đạo quận Phú Nhuận cũng thông tin địa phương lên phương án sắp xếp 11 phường thành 2 phường. Hiện nay, quận Phú Nhuận có 11 phường gồm: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15. Tổng quy mô dân số 204.970 người và diện tích tự nhiên là 4,86 km2.

Theo đó, nhập nguyên trạng 4 phường là 4, 5, 7, 9 và một phần phường 2 thành một phường mới, lấy tên gọi là Đức Nhuận. Nhập nguyên trạng 6 phường là 1, 8, 10, 11, 13, 15 và một phần phường 2 thành một phường mới, lấy tên gọi là Phú Nhuận.

Lý giải vì sao lấy tên Đức Nhuận, Phú Nhuận đặt cho 2 phường mới, lãnh đạo quận cho biết quận Phú Nhuận gắn với lịch sử Sài Gòn 300 năm, là một mỹ danh trích từ câu "Phú nhuận ốc, đức nhuận thân", tạm hiểu là "giàu có làm đẹp nhà cửa, đức độ làm đẹp bản thân".

Tên gọi này đã xuất hiện từ lâu và gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của cộng đồng dân cư nơi đây. Việc đề xuất 2 tên gọi đơn vị cơ sở mới này với mong muốn giữ gìn nét đẹp và truyền thống lâu đời của mảnh đất Phú Nhuận nghĩa tình.

Huyện Cần Giờ nghiêng về phương án 1

Chiều 25-3, lãnh đạo huyện Cần Giờ cũng cho biết địa phương đang xây dựng phương án sắp xếp các xã. Huyện Cần Giờ có 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm thị trấn Cần Thạnh và 6 xã: An Thới Đông, Bình Khánh, Long Hòa, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, Thạnh An.

Huyện Cần Giờ lên 2 phương án sắp xếp. Phương án 1, chia thành 3 xã; đó là xã đạo Thạnh An; Bình Khánh, An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp nhập lại thành một xã; Cần Thạnh, Long Hòa, Lý Nhơn thành một xã. Phương án 2, chia thành 2 xã: gồm xã đảo Thạnh An và xã còn lại (Cần Thạnh, An Thới Đông, Bình Khánh, Long Hòa, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp).

Lãnh đạo huyện Cần Giờ cho biết huyện nghiêng về phương án 1 hơn. Còn tên gọi các xã mới hiện địa phương đang tiến tục bàn để đi đến thống nhất.

Mới đây, tại cuộc họp làm việc với UBND quận 1, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được gợi mở việc sắp xếp đơn vị hành chính có thể nghiên cứu vượt ra khỏi ranh giới hành chính, không bó buộc vào phạm vi hiện hữu của quận. Quận 1 giáp với quận 3, có thể đề xuất ghép một số phường của quận 1 và quận 3 có sự tương đồng về địa giới, kinh tế, dân cư. "Cần nghĩ lớn, làm lớn, suy nghĩ vượt ra khỏi hạn chế hiện hữu, đề xuất phương án vượt khỏi giới hạn ranh giới hành chính hiện tại" - Chủ tịch UBND TP HCM nói. TP HCM trải qua nhiều đợt sắp xếp đơn vị hành chính. Lần gần đây nhất là năm 2024 khi thành phố tiến hành sắp xếp 80 phường thuộc 10 quận thành 41 phường mới, giảm 39 phường theo Nghị quyết 1278/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP HCM giai đoạn 2023-2025. Hiện thành phố có 273 phường, xã, thị trấn thuộc 16 quận, 5 huyện và một thành phố.