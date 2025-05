TP HCM: Nhiều trường học cảnh báo khẩn chiêu lừa đảo nhắm đến phụ huynh trong kỳ tuyển sinh đầu cấp

Trường Tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn (quận 7- TP HCM) vừa phát đi cảnh báo về chiêu thức lừa đảo mới nhắm đến các phụ huynh có con sắp vào lớp 6 và tuyển sinh vào lớp 10.

Cụ thể, sáng 7-5, hàng loạt phụ huynh nhận được thông báo khẩn của nhà trường cảnh báo về chiêu thức lừa đảo cài đặt App "dịch vụ công trực tuyến" nhưng thực chất là App ảo.

Cụ thể, thông báo của Trường Tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn nêu rõ: Hiện nay, đối tượng lừa đảo qua mạng lợi dụng vào thời điểm các em/cháu học sinh cấp I chuẩn bị thi cuối kỳ II, xét lấy điểm tuyển vào cấp II và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, bọn chúng đã giả danh cảnh sát khu vực của của công an phường, xã, thị trấn (thậm chí nói đúng tên cảnh sát khu vực và khu phố cảnh sát khu vực phụ trách) để yêu cầu phụ huynh cập nhật định danh điện tử mức độ 2 cho con em mình để bổ sung thủ tục, hồ sơ thi gấp trong ngày theo sự hướng dẫn của bọn chúng.

Thông báo của Trường Tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Đáng chú ý, chúng yêu cầu phụ huynh gọi video có hình để chúng cố tình cho phụ huynh xem clip có hình ảnh nhiều người mặc sắc phục giống công an đang làm việc ở trụ sở (thật ra đây là clip cắt ghép) để tạo lòng tin..., sau đó dẫn dụ phụ huynh cài đặt App "dịch vụ công trực tuyến" (App ảo) và hướng dẫn phụ huynh tự cài đặt cho con em mình. Trong quá trình thao tác, phụ huynh vô tình cung cấp số tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng... và nguy hiểm nhất là phụ huynh tự chụp ảnh nhận dạng khuôn mặt mình gửi vào App ảo này thì chúng sẽ tự rút sạch tiền trong tài khoản. Đã có nhiều người mất tiền từ vài triệu đến cả trăm triệu... Đề nghị người dân khi nhận được những cuộc gọi nghi ngờ như thế thì phải gọi điện trực tiếp cho trực ban công an phường, xã, thị trấn, cảnh sát khu vực quản lý khu phố mình đang ở để xác minh, kiểm chứng lại thông tin kẻo tiền mất tật mang.

Cũng trong sáng 7-5, Trường THPT Hiệp Bình (TP Thủ Đức) cũng phát đi thông báo khẩn gửi đến toàn bộ phụ huynh có con hiện đang học lớp 12 tại trường. Cụ thể, thông báo nêu:

"Trường THPT Hiệp Bình có nhận được thông tin: Phụ huynh học sinh lớp 12 có nhận được tin nhắn/cuộc gọi từ người lạ báo phụ huynh học sinh cần phải điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi của học sinh bằng cách làm theo yêu cầu cập nhật trong đường link lạ… Sau khi đăng nhập thì bị mất tiền trong tài khoản cá nhân. Nhà trường khuyến cáo: Phụ huynh học sinh không làm theo các yêu cầu của người lạ. Mọi thông tin đều được thông báo qua các kênh chính thức của nhà trường và thông qua giáo viên chủ nhiệm đến trực tiếp phụ huynh, học sinh. Nhà trường tuyệt đối không yêu cầu phụ huynh học sinh cung cấp thông tin cá nhân qua các cuộc gọi hoặc đường link không rõ nguồn gốc. Công tác kiểm dò, ký xác nhận phiếu đăng ký dự thi được nhà trường thực hiện trực tiếp với học sinh tại trường”.

Sở dĩ có thông báo này là vì, trong ngày 6-5, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 cho biết có người lạ mạo danh nhân viên trường, thông báo về việc thông tin học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT chưa chính xác, căn cước công dân cần cập nhật mức độ 2 để bổ sung hồ sơ, thủ tục gấp trong ngày. Sau đó người này yêu cầu phụ huynh liên hệ với một số điện thoại do đối tượng này cung cấp, giới thiệu liên hệ của công an phường để hỗ trợ phụ huynh điều chỉnh, cập nhật... Có phụ huynh vì lo lắng cho con nên đã làm theo yêu cầu của đối tượng mạo danh, gọi vào số điện thoại được cung cấp. Ngay sau khi gọi vào số điện thoại này thì có một đối tượng khác, tự xưng là công an phường và hướng dẫn phụ huynh cài đặt căn cước công dân mức độ 2 cho con bằng cách cập nhật vào đường link lạ do đối tượng này cung cấp.

Khi phụ huynh nhấn vào đường link này thì tiếp tục được yêu cầu quét khuôn mặt. Ngay sau khi phụ huynh thực hiện việc quét khuôn mặt, số tiền trong tài khoản ngân hàng của phụ huynh bị trừ hết sạch. Lúc đó thì phụ huynh mới biết rằng mình đã bị lừa.