TP HCM: Nút giao Mỹ Thủy có lặp lại kịch bản như An Phú?

Trong bối cảnh dư luận quan tâm về việc nút giao An Phú (phường An Phú) chậm tiến độ đến 12 tháng so với kế hoạch, một công trình giao thông trọng điểm khác trên trục kết nối cảng Cát Lái là nút giao Mỹ Thủy cũng đang đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt ở khâu giải phóng mặt bằng. Đây là giai đoạn then chốt, quyết định việc công trình có về đích đúng hẹn vào tháng 4-2026 hay sẽ lặp lại “kịch bản An Phú”.

Dự án nút giao Mỹ Thủy giai đoạn 3 chỉ mới đạt 30% tiến độ, còn vướng mặt bằng

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM, giai đoạn 3 của dự án nút giao Mỹ Thủy được khởi công từ ngày 14-3-2025, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình vào dịp 30-4-2026. Các gói thầu chính gồm: xây dựng cầu vượt trên đường Vành đai 2 – nhánh phải, cầu Kỳ Hà 3 - nhánh phải và hệ thống chiếu sáng. Đến nay, khối lượng thi công đã đạt khoảng 30% giá trị hợp đồng, tiến độ tổng thể được đánh giá vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay lại nằm ở khâu mặt bằng. Báo cáo cho thấy đã có 158/195 trường hợp bàn giao (đạt hơn 81%), còn 37 trường hợp vẫn chưa thu hồi. Trong số này, 28 hồ sơ đã có quyết định bồi thường (21 hồ sơ đủ điều kiện tái định cư, 7 hồ sơ phải cưỡng chế), còn 9 hồ sơ thuộc dự án Khu đô thị Cát Lái do Công ty CP Xây dựng Sài Gòn chi trả nhưng các hộ dân yêu cầu nâng giá bồi thường lên tới 100 triệu đồng/m², vượt quá phương án ban đầu.

Không chỉ vậy, một số trường hợp đủ điều kiện tái định cư nhưng chưa chịu bàn giao mặt bằng ngay, do quy định cho phép người dân được thêm thời gian sáu tháng kể từ khi nhận nền tái định cư. Điều này khiến tiến độ chung phụ thuộc nhiều vào sự phối hợp vận động, hỗ trợ của chính quyền địa phương. Ngoài ra, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là lưới điện cao thế tuyến Cát Lái - Sao Mai - cũng chưa thể triển khai vì các sở, ngành chưa ban hành hướng dẫn cụ thể, dù UBND TP HCM đã có chỉ đạo từ tháng 6-2025.

Để tháo gỡ, Ban Giao thông cho biết đang phối hợp chặt chẽ với UBND địa phương, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cùng các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ. Danh sách các hộ dân ưu tiên được lập nhằm hỗ trợ vận động, đồng thời các kế hoạch cưỡng chế cũng đã được phường ban hành. Khi toàn bộ mặt bằng được bàn giao, dự kiến vào tháng 9-2025, các gói thầu sẽ có cơ sở triển khai đồng loạt, đảm bảo mốc hoàn thành tháng 4-2026.

Thực tế cho thấy, dự án An Phú đã phải lùi thời gian hoàn thành sang năm 2026 do nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan. Vì vậy, việc giải quyết sớm các vướng mắc tại nút giao Mỹ Thủy, đặc biệt là công tác mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật, được xem là yếu tố then chốt để công trình không rơi vào vòng xoáy chậm trễ như người “hàng xóm” An Phú.