TP HCM phá nhiều vụ án ma túy liên quan người nước ngoài

UBND TP HCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện "Tháng hành động phòng, chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26-6" năm 2024 trên địa bàn lên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Theo đó, các lực lượng chức năng của TP HCM đã điều tra, khám phá 330 vụ việc liên quan ma túy với 826 đối tượng (so với cùng kỳ tăng 120 vụ, hơn 57%; tăng 345 đối tượng, hơn 72%).

Tang vật ma túy Công an TP HCM tịch thu. Ảnh: Phạm Dũng

Tang vật thu giữ gồm 6,735kg heroin; 44,379g cocain; 4,709kg cần sa; 49,144kg ma túy tổng hợp; 19,794g ma túy khác; 139,64ml dung dịch có chứa ma túy; 10,082kg chất chưa xác định; 1 quả lựu đạn; 1 khẩu súng; 14 viên đạn; 101 xe máy; 247 điện thoại di động; hơn 534 triệu đồng cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội khác có liên quan.

Lực lượng chức năng đã chuyển cơ quan công an xem xét khởi tố 298 vụ, 601 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 26 vụ, 194 đối tượng.

Một số điển hình như ngày 3-6, Công an thành phố khám phá 2 vụ, bắt 21 đối tượng, thu giữ nhiều Methamphetamine; khởi tố 12 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 9 đối tượng.

Ngày 7-6 và ngày 12-6, Công an thành phố tiếp tục truy xét chuyên án VN10, khởi tố 17 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu hơn 2,5kg Methamphetamine; trên 135g MDMA; 1,745kg Ketamine; 9,314kg chất chưa xác định.

Ngày 15-6, Công an thành phố khám phá 1 vụ, bắt giữ 11 đối tượng; thu giữ 1,7kg Ketamin; 520 viên thuốc lắc (ma túy tổng hợp); 57 gói nước vui; 4 điện thoại di động; 1 xe máy; 1,2 triệu đồng cùng các tang vật khác; khởi tố 7 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 4 đối tượng.

Ngày 19-6, Công an thành phố khám phá 1 vụ, bắt giữ 2 đối tượng (quốc tịch Nigeria) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 1.414g heroin; khởi tố 1 bị can, giao Đội An ninh Công an quận Tân Bình xử lý 1 đối tượng.

Ngày 30-6, Công an thành phố điều tra mở rộng 1 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có liên quan đến người nước ngoài; bắt, khởi tố 7 bị can; trong đó có 2 đối tượng người nước ngoài (quốc tịch Hàn quốc) và 5 đối tượng người Việt Nam.

Trước đó, tại Công văn 3631/2024 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 1 đến ngày 30-6-2024.

UBND TP HCM đánh giá Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 trên địa bàn đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm ma túy, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đảm bảo đúng thẩm quyền, thời hạn và trình tự theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Theo đó, do hoàn cảnh gia đình, trình độ văn hóa nên một số ít gia đình, thân nhân người nghiện chưa thật sự cộng tác với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác quản lý, giáo dục, đăng ký nghiện ma túy...