TP HCM phải bứt tốc để xứng tầm đầu tàu





Trong khuôn khổ chuyến công tác tại TP HCM, ngày 13-6, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM.

Gỡ vướng phát triển nhà ở

Nội dung buổi làm việc về thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; giải ngân vốn đầu tư công; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; phát triển nhà ở cho thuê; xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt và xử lý những khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị.

Báo cáo tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết để tạo đột phá trong phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân, TP HCM kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố được quyết định giao chủ đầu tư trực tiếp đối với quỹ đất Nhà nước quản lý, quỹ đất công hoặc đất phù hợp quy hoạch; không thực hiện đấu giá, đấu thầu đối với dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân. TP HCM cũng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuế và hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân; cho phép linh hoạt chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở như thương mại, xã hội, tái định cư, cho thuê…

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM. Ảnh: DUY PHÚ

Với vị thế, vai trò của một đô thị đặc biệt, cực tăng trưởng của cả nước, ông Nguyễn Văn Được cho biết TP HCM nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước Trung ương và nhân dân cả nước. Thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, đoàn kết, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030, đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã phát biểu, làm rõ các vấn đề cũng như các kiến nghị của TP HCM.

Xây dựng luật thật sự đột phá

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, thách thức của TP HCM. Theo Thủ tướng, GRDP của thành phố trong quý I/2026 tăng khá - 8,27%, nhưng còn thấp hơn kịch bản đề ra là 10,5%-11%, chưa xứng với tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển. Một số ngành, lĩnh vực trọng điểm tăng trưởng thấp hơn mục tiêu; giải ngân đầu tư công còn chậm...

Theo Thủ tướng, đây là thời điểm rất thuận lợi của TP HCM. Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước phụ thuộc rất lớn vào các cực tăng trưởng lớn, trong đó có TP HCM. Vì vậy, thành phố rà soát lại kịch bản tăng trưởng từ nay đến cuối năm. Trên cơ sở kết quả 5 tháng đầu năm, TP HCM phải giao lại nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn; phân công các thành viên trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để chỉ đạo từng nội dung cụ thể và xử lý ngay những vấn đề vướng mắc, phát sinh. Song song đó, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công với yêu cầu giao trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và các ban quản lý dự án.

Liên quan đến việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, Thủ tướng cho biết đây là lần đầu tiên Trung ương cho phép TP HCM thiết kế và đề xuất chính sách. Do đó, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành đề xuất các nhóm chính sách đồng bộ, khả thi, áp dụng được trên thực tế, nhất là về tài chính, đất đai, hạ tầng… "Chúng tôi cam kết chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp cùng TP HCM để làm sao có một dự thảo luật thật sự mạnh, thật sự đột phá, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để thành phố yên tâm triển khai nhiệm vụ" - Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định.

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo thành phố khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tổng thể TP HCM; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính; tập trung phát triển nhà ở cho thuê.

Đồng Nai: Rà soát tổng thể các quy hoạch Chiều cùng ngày, tại TP Đồng Nai, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai. Phát biểu kết luận, Thủ tướng yêu cầu TP Đồng Nai tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt các chỉ tiêu tăng trưởng từng quý và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn được giao trong năm 2026. Thủ tướng cũng yêu cầu Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và TP HCM rà soát tổng thể các quy hoạch, bảo đảm đồng bộ giữa quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch các khu chức năng và quy hoạch liên quan đến sân bay quốc tế Long Thành. Song song đó, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng kết nối chiến lược như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 TP HCM, Vành đai 4 TP HCM, tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu; các tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và các dự án kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành. B.T.Q

Quyết tâm hoàn thành trọng trách Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua đã có những ý kiến chỉ đạo sát sao, giúp thành phố giải quyết được rất nhiều vấn đề, trong đó có những việc tồn tại rất lâu. Bên cạnh đó cũng chỉ ra những định hướng, giải pháp để xử lý các vấn đề một cách mạch lạc, minh bạch và rõ ràng. "Qua không khí buổi làm việc, qua ý kiến chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi thấy rõ được trách nhiệm của mình. Đặc biệt, chúng tôi thấy tự tin hơn, vững tâm hơn trong việc thực hiện những việc làm sắp tới" - Bí thư Thành ủy TP HCM bày tỏ. Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết Nghị quyết 09/2026 của Bộ Chính trị đã đưa ra một phương châm rất rõ ràng "TP HCM vì cả nước, cả nước vì TP HCM". Với tinh thần đó, TP HCM xin nhận lãnh trách nhiệm lớn lao, đầy vẻ vang. TP HCM sẽ nỗ lực, cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ mà Trung ương giao và cố gắng đạt được mục tiêu đã đề ra.



