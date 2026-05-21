Kinh tế

TP HCM phân bổ hiệu quả dòng vốn đầu tư

Th.Phương

4 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố có 19.818 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Chiều 20-5, phát biểu tại Diễn đàn tài chính 2026 với chủ đề "Khơi thông dòng vốn, kết nối đa kênh" do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức tại TP HCM, bà Nguyễn Thị Minh Vân, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP HCM, cho biết thành phố đặt mục tiêu huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 30% GRDP, tương đương 1,18 triệu tỉ đồng trong năm 2026. Đây được xem là nguồn lực quan trọng để thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND của UBND TP HCM về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Bà Vân cho biết theo số liệu 4 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố có 19.818 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký mới và bổ sung đạt khoảng 392.000 tỉ đồng, tăng 24%. Đáng chú ý, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 3,3 tỉ USD, tăng hơn 107% so với cùng kỳ năm 2025.

Để duy trì đà tăng trưởng này, TP HCM cần thêm các chính sách đủ mạnh nhằm khơi thông và phân bổ hiệu quả dòng vốn đầu tư. Một trong những trọng tâm được lãnh đạo Sở Tài chính nhấn mạnh là việc triển khai các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội. Thành phố đang thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất thông qua Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP HCM (HFIC) cho các lĩnh vực ưu tiên như đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Đến nay, đã có 14 dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng được phê duyệt tham gia chương trình này, trong đó số vốn vay được hỗ trợ lãi suất đạt hơn 1.100 tỉ đồng.

Song song với tín dụng truyền thống, TP HCM cũng đã phê duyệt đề án thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm với quy mô dự kiến đạt 5.000 tỉ đồng vào năm 2035. Quỹ sẽ tập trung vào các lĩnh vực công nghệ lõi chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn và năng lượng tái tạo, hướng tới mục tiêu đầu tư cho khoảng 50-150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Cũng tại diễn đàn, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, cho biết hệ sinh thái Trung tâm Tài chính hàng hải quốc tế (IMFC), 1 trong 4 trụ cột chiến lược của VIFC-HCMC, sẽ chính thức ra mắt vào hôm nay, 21-5. Sàn giao dịch tài chính hàng hải này sẽ tập trung vào các dịch vụ như thanh toán xuất nhập khẩu, tài chính số xuyên biên giới, bảo hiểm hàng hải và các giải pháp hỗ trợ logistics quốc tế. Mô hình được tham khảo từ các trung tâm tài chính hàng hải lớn như Singapore nhưng nhấn mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm giảm chi phí, rút ngắn thời gian giao dịch và tăng tính minh bạch. 

TPHCM dẫn đầu cả nước về Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân

(NLĐO)- Trong lần đầu ra mắt Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân, TPHCM dẫn đầu cả nước với 5,67 điểm, xếp phía sau là TP Hà Nội.

