TP HCM: Phát hiện 4 tài xế mang theo dao, bình xịt hơi cay

Ngày 15-12, các tổ công tác thuộc Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đã tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.



Tổ 363 kiểm tra xe của một tài xế.





Tại khu vực gần Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, tổ 363 Công an quận đã bắt quả tang 4 tài xế gồm Đỗ Hồng Đ. (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) mang theo 1 con dao dài 20 cm, 1 cây kéo; tài xế Cao Văn B. (36 tuổi, quê Bến Tre) mang theo 1 cây dũ 3 khúc dài 60 cm, 1 bình xịt hơi cay.

Ngoài ra, tài xế Phan Thanh S. (SN 40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) mang theo 1 tuýp sắt dài 80cm và tài xế Trần Văn L. (57 tuổi, ngụ Bình Thạnh) mang theo 1 bình xịt hơi cay...

Những tài xế này bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Sáng cùng ngày, Công an TP HCM và công an các quận, huyện, TP Thủ Đức tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.