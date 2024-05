TP HCM phát hiện 5 vụ tham nhũng trong quý 1 năm 2024

Theo đó, tổng số vụ việc, đối tượng tham nhũng được TP HCM phát hiện trong quý 1 năm 2024 là 5 vụ/7 người. Trong đó, Công an TP HCM 2 vụ/2 người; Sở Y tế 2 vụ/3 người, UBND quận 1 là 1 vụ/2 người.



Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã phát hiện 1 vụ việc tham nhũng liên quan đến đơn tố cáo của người dân. Đó là vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Vỉa hè công viên 23/9, đối diện 210 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Công an TP HCM cũng kiểm tra, xác minh, báo cáo kết quả đối với 5/5 đơn phản ánh hành vi có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ và xác định 1 đơn đúng một phần (đơn phản ánh tiêu cực của Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông rạng sáng 15-8-2023 trên đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức), 3 đơn không có cơ sở kết luận, 1 đơn sai.

Qua xác minh, đã kiến nghị xử lý kỷ luật 1 vụ/1 cán bộ, chiến sĩ sai phạm liên quan hành vi tham nhũng.

Các cơ quan trên địa bàn TP HCM cũng xử lý 2 vụ/3 người liên quan đến tham nhũng, tiêu cực từ năm 2023 chuyển sang. Các trường hợp này thuộc vụ án vi phạm quy định đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng; đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Việt Á, Bệnh viện TP Thủ Đức, Công ty thiết kế và xây dựng Nam Phong.

Một vụ việc khác là nhân viên thu phí Bệnh viện TP Thủ Đức không nộp đủ số tiền thu, chi từ tháng 1-2021 đến tháng 7-2021. Ngày 16-6-2023, Công an TP HCM đã tạm giam người này và điều tra vụ án.

Về kết quả điều tra các vụ tham nhũng trong quý 1 năm 2024, Công an TP HCM đã thụ lý 71 vụ, 361 bị can. Trong đó, 46 vụ với 229 bị can được chuyển từ kỳ trước sang; điều tra bổ sung 3 vụ, 68 bị can; khởi tố mới 22 vụ, 64 bị can.

Các cơ quan đã có kết luận điều tra chuyển đề nghị truy tố 12 vụ, 89 bị can; tạm đình chỉ 3 vụ do chờ kết quả giám định và đang điều tra 56 vụ, 272 bị can.

Về kết quả xét xử các vụ án tham nhũng, từ ngày 1-12-2023 đến 28-2-2024, TAND 2 cấp thành phố đã thụ lý 39 vụ án/106 bị cáo liên quan các tội về tham nhũng, đã giải quyết 19 vụ/37 bị cáo.

Kết quả xét xử: một người bị hình phạt tù chung thân; 8 người bị phạt tù trên 10 năm; 19 người bị phạt tù dưới 10 năm; 4 người án treo, cải tạo không giam giữ.

Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã được thu hồi, bồi thường đối với tổng số vụ án thụ lý điều tra trong kỳ là hơn 28 tỉ đồng, đạt hơn 55%.

Trong quý 1 năm 2024, trên địa bàn TP HCM có 513 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác.

Việc phát hiện tham nhũng còn ít so với thực tế Về mặt khó khăn, hạn chế, UBND TP HCM nhìn nhận, một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực còn chưa đáp ứng được yêu cầu, hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát nội bộ chưa thường xuyên. Bên cạnh đó, các văn bản liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thường được phát hành theo chế độ "Mật" dẫn đến khó tiếp cận, khó triển khai thực hiện. Nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa quan tâm đúng mức các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực như chuyển đổi vị trí công tác, kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai và kiểm soát tài sản thu nhập. Mặt khác khả năng tự phát hiện tham nhũng trong đơn vị chưa cao. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng (Thanh tra, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát) về cung cấp thông tin và tiến độ xử lý tham nhũng đôi lúc còn chậm. UBND TP HCM cũng nhìn nhận việc phát hiện tham nhũng còn ít so với thực tế; việc xử lý tham nhũng còn kéo dài; công tác kiểm tra, giám sát nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa hiệu quả.