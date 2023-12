TP HCM: Phát hiện két sắt tiền của trùm đường dây mại dâm người Trung Quốc

Ngày 30-12, Công an TP HCM đã triệt phá đường dây mại dâm cao cấp do người nước ngoài điều hành. Công an bắt khẩn cấp và tạm giữ Zhang Lei (người Trung Quốc, SN 1975) cùng 6 người khác tội "Môi giới mại dâm".

Công an phát hiện nhà hàng Fortune (quận 5) do Zhang Lei làm chủ, tổ chức hoạt động môi giới mại dâm có tính chất phức tạp.

Công an TP HCM khám nơi ở của ông trùm mại dâm

Mỗi ngày, nhà hàng tiếp hàng trăm lượt khách đến ăn uống và mua dâm với tiếp viên. Nơi này tiếp chủ yếu là khách nước ngoài.

Nhà hàng có khoảng 200 tiếp viên nữ phục vụ, hoạt động với thủ đoạn tinh vi, núp bóng. Mỗi lần mua dâm, khách phải trả từ 5 triệu đồng, nếu qua đêm trả 12 triệu đồng/đêm.

Công an phát hiện 5 cặp nam nữ mua bán dâm tại nhiều khách sạn ở quận 5.

Từ tháng 2-2023 đến tháng 12-2023, Zhang Lei đã thu lợi bất chính từ hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng với số tiền đặc biệt lớn,khoảng 44 tỉ đồng.

Khám xét nhà riêng Zhang Lei, công an phát hiện lượng tiền mặt hơn 21,5 tỉ đồng.