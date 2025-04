TP HCM: Phát hiện tài xế xe buýt số 24 vi phạm nồng độ cồn

Như Báo Người Lao Động thông tin, trước đó, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM cho biết vào lúc 11 giờ 21 phút ngày 13-4, xe buýt số 24 (Bến xe Miền Đông - Hóc Môn thuộc Hợp tác xã 19/5 đảm nhận) do lái xe Đào Văn T. điều khiển hướng từ Bến xe Miền Đông đi huyện Hóc Môn. Khi đến trạm Công ty Việt Hưng, đường Lê Quang Đạo (thuộc phường Trung Mỹ Tây, quận 12) - tuyến đường do Đội Cảnh sát giao thông An Sương đảm trách - thì ghé trả khách.





Khi hành khách nữ đã xuống xe, trong quá trình di chuyển đã bị vấp ngã ra đường, cùng lúc xe buýt rời trạm đã cán qua chân nạn nhân.





Nạn nhân là nữ khoảng hơn 50 tuổi. Ngay sau đó lái xe và nhân viên phục vụ xe buýt đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.