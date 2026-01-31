TP HCM phổ biến quy định mới về quảng cáo số

Chiều 30-1, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo TP HCM và các đơn vị tổ chức Hội thảo "Luật Quảng cáo 2025 và tác động đối với doanh nghiệp quảng cáo số".

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, cho hay trước thực trạng quảng cáo còn nhiều bất cập, Luật Quảng cáo (sửa đổi) 2025 đã được ban hành với nhiều quy định siết chặt hơn. Luật quy định cụ thể hơn về hoạt động quảng cáo trên nền tảng số, mạng xã hội, đặc biệt là hình thức livestream, yêu cầu phân biệt rõ giữa nội dung quảng cáo và nội dung thường. Quy định về giới hạn thời lượng quảng cáo trên truyền hình và nền tảng số cũng được điều chỉnh để bảo đảm cân bằng lợi ích giữa người xem và đơn vị kinh doanh.

TP HCM hiện có định hướng tập trung phát triển ngành công nghiệp văn hóa, trong đó quảng cáo giữ vai trò then chốt, gắn chặt với mục tiêu tăng trưởng bền vững về kinh tế - xã hội. Việc phổ biến Luật Quảng cáo (sửa đổi, bổ sung) vừa có hiệu lực từ đầu năm 2026 đến cộng đồng doanh nghiệp là cần thiết.

"Luật không chỉ hướng đến nâng cao chấp hành hay xử lý vi phạm, quan trọng là tạo nền tảng cho sự phát triển lành mạnh của ngành quảng cáo" - ông Hồi nói.

Thông tin chi tiết về Luật Quảng cáo 2025, bà Phạm Đắc Mỵ Trân, quyền Trưởng Phòng Thông tin điện tử - Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, đã chỉ ra nhiều vi phạm phổ biến của KOLs/KOCs trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm pháp lý của người chuyển tải nội dung quảng cáo. Cụ thể, gắn nhãn rõ ràng, không quảng cáo sai công dụng, không thổi phồng sự thật chính là cách bảo vệ uy tín và thương hiệu cá nhân.