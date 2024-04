TP HCM: Phong trào thi đua yêu nước thiết thực, đổi mới

Khen thưởng đúng người đúng việc

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi kêu gọi các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tích cực triển khai phong trào thi đua yêu nước sáng tạo năm 2024.

Trong đó, thực hiện thắng lợi 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024; triển khai có hiệu quả chủ đề năm về chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc Hội.

Đồng thời, phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2024 từ 7,5 đến 8%, hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách; tập trung phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị triển khai phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; triển khai cụ thể hóa Nghị quyết 31; vận động sáng tác văn học nghệ thuật; thực hiện đúng tiến độ các công trình, dự án tiêu biểu.

Ngoài ra, đổi mới công tác thi đua khen thưởng; khen thưởng chính xác, kịp thời, đúng người đúng việc, chú ý khen thưởng đột xuất. Cùng với đó, đổi mới và nâng cao chất lượng giải thưởng sáng tạo TP HCM.