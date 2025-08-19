TP HCM: Phường Phú Nhuận phát triển kinh tế đêm, phố chuyên doanh

Ngày 19-8, Đảng bộ phường Phú Nhuận, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự Đại hội có thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM; bà Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Đông Tùng làm Bí thư Đảng ủy phường

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt với 33 thành viên.

Trong đó, ông Nguyễn Đông Tùng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; bà Trần Thị Mai Lý làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; bà Nguyễn Thị Như Ý làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Ông Nguyễn Đông Tùng sinh năm 1971; quê quán Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP HCM. Ông có trình độ: Cử nhân Khoa học ngành giáo dục chính trị, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Phú Nhuận đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu với các sản phẩm du lịch đặc trưng; khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia xây dựng, phát triển kinh tế đêm, phố chuyên doanh tại các tuyến đường trọng tâm; phát triển ít nhất 1 phố chuyên doanh với các hoạt động thương mại, dịch vụ, ẩm thực và chương trình "Kinh tế đêm Phú Nhuận".

Đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2025-2030

Cùng với đó tận dụng ưu thế gần sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, là nơi giao thương kết nối kinh tế thành phố và quốc tế, lãnh đạo đề ra các giải pháp khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, tài chính...

Tiếp tục thực hiện các dự án mở rộng, nâng cấp hẻm theo phương thức "Nhân dân tự nguyện hiến đất", "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

Xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân; cải cách các cơ quan theo hướng giảm biên chế, giảm đầu mối, đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Tập trung nâng cao đời sống nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Vũ Văn Điền gợi mở phường Phú Nhuận cần phát huy lợi thế là địa bàn cửa ngõ giao thương sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cùng cơ sở hạ tầng hoàn thiện, trình độ dân trí tương đối đồng đều để cải thiện môi trường đầu tư trong nhiệm kỳ mới.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng thời xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển mảng xanh.

Phường Phú Nhuận tập trung nâng cao chất lượng sống, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận cơ hội phát triển công bằng, nâng cao chỉ số hạnh phúc, lấy con người làm trung tâm và mục tiêu của phát triển.

Song song đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại Đại hội, đại biểu đã ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do mưa, lũ với số tiền 80 triệu đồng.