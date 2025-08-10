HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
TP HCM: Phường Xuân Hòa khởi công công trình thể dục thể thao công cộng

PHAN ANH

(NLĐO)- Đây là một trong những công trình ý nghĩa, chăm lo đời sống nhân dân, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-20230

Sáng 10-8, Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ phường Xuân Hòa, TP HCM đã khởi công công trình lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao công cộng tại địa chỉ đối diện số 695 đường Hoàng Sa. Dự lễ khởi công có bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa.

Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-20230. Công trình sẽ lắp đặt các dụng cụ phục vụ nhu cầu thể dục nâng cao sức khỏe của người dân trên địa bàn phường, với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng.

Khởi công Công trình thể dục thể thao công cộng tại phường Xuân hòa , TP HCM - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Xuân Hòa thực hiện nghi thức khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Nguyên Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Xuân Hòa nhấn mạnh, việc xây dựng và phát triển đô thị hiện đại không chỉ dừng lại ở hạ tầng kỹ thuật, giao thông hay dịch vụ công, mà còn phải song hành với nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, thể chất của nhân dân.

"Một cộng đồng khỏe mạnh là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương. Công trình sân tập thể dục cộng đồng chính là minh chứng cụ thể cho tinh thần đó" – ông Trần Nguyên Phong cho biết.

Theo ông Trần Nguyên Phong, đây vừa là nơi rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen sống lành mạnh, vừa là không gian giao lưu, gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng "Điểm thể thao cộng đồng" phục vụ nhân dân.

Ông Trần Nguyên Phong tin tưởng khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, bà con nhân dân phường Xuân Hòa sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong đời sống hàng ngày; đồng thời, góp phần xây dựng hình ảnh một đô thị văn minh, năng động và giàu sức sống.

