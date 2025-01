TP HCM: Quận 3 đạt kết quả toàn diện với nhiều điểm sáng

Thực hiện gần 1.000 "việc có ý nghĩa giúp dân"

Bà Trần Thị Hường, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận 3 cho biết trong năm 2024 có 417 công trình, phần việc, giải pháp, mô hình "Việc có ý nghĩa giúp dân" được triển khai thực hiện trên địa bàn quận.

Tiêu biểu như mô hình "Mỗi tuần một khu phố", mô hình "Vận động Nhân dân hiến đất mở rộng hẻm", mô hình "Sổ tay hướng dẫn cải thiện các chỉ số trên bản đồ thực thi thể chế Thành phố"; mô hình "tư vấn tâm lý học đường"; "Mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang là một cá nhân dân vận khéo".

Trong đó nổi bật có 13 cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị với 14 mô hình mới, cách làm hiệu quả tập trung vào các giải pháp chăm lo an sinh xã hội; vệ sinh môi trường; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp,...

Qua 4 năm thực hiện, đã có 995 công trình, phần việc, giải pháp, mô hình "việc có ý nghĩa giúp dân" được đăng ký thực hiện.