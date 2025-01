TP HCM: Quận 6 xin chuyển 8 khu đất công để làm trường học, công viên

UBND quận 6 vừa có công văn gửi UBND TP HCM, Sở Tài nguyên và Môi trường về điều chuyển nhà, đất công để xây dựng trường học, công viên cây xanh trên địa bàn.

Qua thực hiện rà soát các khu đất công, UBND quận đề xuất chuyển 8 khu đất trên địa bàn để xây trường, công viên.

Cụ thể, khu đất số 709 đường Hồng Bàng, phường 6, diện tích khoảng 3.642 m2, cho Công ty CP Lưới Sợi Hùng Vương thuê đất ngắn hạn hàng năm cho đến khi nhà nước thực hiện quy hoạch.

Khu đất hiện sử dụng để ô tô, một phần là nhà bảo vệ, phần còn lại để trống; quy hoạch đất giáo dục, do đó dự kiến xây dựng mới Trường Mầm non phường 6.

Khu đất số 621 đường Phạm Văn Chí, phường 7 đang để trống; phần lớn diện tích thuộc quy hoạch đất giáo dục, cây xanh; một phần nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ, một phần đất y tế. Dự kiến xây dựng mới Trường Tiểu học phường 7, Trường THCS phường 7.

Khu đất số 127 An Dương Vương phường 10, có diện tích khoảng 15.394 m2, cho Công ty TNHH Bất động sản Thành Ngân thuê đất ngắn hạn hàng năm; phần lớn diện tích để trống, một phần để ô tô.

Khu đất thuộc quy hoạch đất dự trữ giáo dục, nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ và đất giao thông; dự kiến xây dựng mới Trường Tiểu học phường 10.

Khu đất số 752 đường Hậu Giang, phường 12, có diện tích khoảng 16.215 m2, cho Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam thuê đất ngắn hạn hàng năm; phần lớn diện tích là kho trống, một phần nhỏ làm văn phòng làm việc của công ty.

Khu đất thuộc một phần quy hoạch đất giáo dục, một phần đất chung cư, một phần đất tôn giáo, một phần đất cây xanh, một phần đất công trình công cộng; dự kiến xây dựng mới Trường THCS phường 12.

Khu đất số 187/4 đường Kinh Dương Vương, phường 12, có diện tích khoảng 6.358 m2, trước đây do Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì LIKSIN - TNHH MTV quản lý sử dụng. Hiện do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiếp nhận, quản lý, đang để trống.

Khu đất thuộc một phần quy hoạch đất giáo dục, một phần đất giao thông; dự kiến xây dựng mới trường Tiểu học phường 12.

Khu đất số 97/13 Kinh Dương Vương, phường 12, có diện tích khoảng 3,239 m2, trước đây do Công ty Kho bãi Thành phố quản lý, kinh doanh cho thuê kho bãi. Hiện do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiếp nhận, quản lý, đang để trống.

Khu đất thuộc quy hoạch đất giáo dục; dự kiến xây dựng mới Trường THCS phường 12.

Khu đất số 826 đường An Dương Vương, phường 13 (số cũ 295/71 đường Kinh Dương Vương), có diện tích khoảng 16.095 m2. Khu vực 1 có diện tích 10.994 m2 do Công ty TNHH Bình khí đốt Hong Vina quản lý, sử dụng, thời hạn thuê đất là 20 năm kể từ ngày 18-3-1993. Khu II, III có diện tích 5.101 m2 do Trung tâm phát triển quỹ đất tạm quản lý.

Khu đất đang để trống; một phần quy hoạch đất giáo dục, một phần đất giao thông, một phần đất ở; dự kiến xây dựng mới Trường THPT phường 13.

Khu đất thuộc một phần quy hoạch đất giáo dục, một phần đất chung cư, một phần đất tôn giáo, một phần đất cây xanh, một phần đất công trình công cộng; dự kiến xây dựng mới công viên cây xanh phường 12.

UBND quận 6 cho biết hiện nay trên địa bàn có 17 trường mầm non công lập, 19 trường tiểu học, 14 trường THCS đang hoạt động, chưa bảo đảm đáp ứng được nhu cầu, khối lượng tham gia học tập của con, em người dân quận 6 và các vùng lân cận.

Đồng thời, qua kiểm tra hiện trạng, nhận thấy một số khu đất đã hết thời hạn thuê đất, đều đang để trống, không sử dụng, gây lãng phí rất lớn nguồn tài nguyên về đất đai; đặc biệt khu đất để trống có nhiều nguy cơ dẫn đến tình trạng rác phát sinh, gây ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, dẫn đến các vấn đề tệ nạn xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Do đó, UBND quận 6 đề nghị UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường điều chuyển các tài sản nhà, đất tại các vị trí trên về UBND quận 6 để đầu tư xây dựng mới 8 trường học và 1 công viên cây xanh theo quy hoạch đã được phê duyệt, nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân.