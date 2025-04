TP HCM quyết liệt chấn chỉnh thi công vỉa hè

Để bảo đảm mỹ quan, an toàn trong dịp lễ 30-4, TP HCM đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương chấn chỉnh.

Đất, đá ngổn ngang, rào chắn tạm bợ, bụi bay mù mịt... là cảnh tượng đang diễn ra trên nhiều tuyến đường tại TP HCM, khi các công trình cải tạo vỉa hè được thực hiện.

Vỉa hè nham nhở, dở dang

Những ngày qua, tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, hàng chục công nhân tất bật cắt đá, trộn hồ, lát vỉa hè. Công trình đã triển khai khoảng 1 tháng và dự kiến hoàn thành trong 1 - 2 tuần tới.

Tình trạng thi công ngổn ngang cũng diễn ra trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1. Đất đá, vật liệu xây dựng để khắp nơi, bụi mù mịt... Ông Võ Tấn Lộc (ngụ quận Bình Thạnh), chủ một nhà hàng trên đường này, cho biết việc vỉa hè bị chiếm dụng gần 1 tháng nay khiến quán ông mất chỗ giữ xe, lượng khách giảm rõ rệt.

Cách đó không xa, vỉa hè đường Nguyễn Trung Trực cũng bị đào xới nham nhở. Bà Phạm Thị Thúy (ngụ quận Phú Nhuận), người bán chè, phải nghỉ bán 2 tuần vì không có chỗ bày hàng. "Không hiểu sao chỉ làm lại vỉa hè mà lâu thế, ảnh hưởng đến người buôn bán nhỏ" - bà bức xúc.

Không chỉ ở quận 1, tại đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, nhiều đoạn vỉa hè cũng thi công dang dở; vật liệu xây dựng ngổn ngang ngay trước cổng Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ông Nguyễn Ngọc Thà (ngụ quận 1), hành nghề xe ôm tại đây, lo ngại tiến độ chậm làm những người chạy xe ôm phải đứng dưới lòng đường nguy hiểm. Vật liệu tràn lan còn cản trở người nhà, bệnh nhân và gây khó khăn cho xe cấp cứu ra vào bệnh viện.

Nhiều đoạn vỉa hè thi công dang dở, vật liệu xây dựng để ngổn ngang trước cổng Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TP HCM). Ảnh: HUYỀN TRÂN

Việc thi công kéo dài còn gây phiền toái, nguy hiểm cho người đi bộ và người đi xe buýt. Chị Dương Khải My (ngụ quận Tân Bình) cho biết thường xuyên phải đi xuống lòng đường do vỉa hè bị chiếm dụng. Đáng nói, vào buổi chiều tối, khi công nhân nghỉ làm, vật liệu xây dựng vẫn để ngổn ngang, gây cản trở và mất an toàn cho người đi bộ lẫn du khách.

Trả lại mặt bằng vỉa hè trước ngày 28-4

UBND TP HCM đã có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh ngay việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trái phép. Đồng thời, sửa chữa kịp thời các hạ tầng bị hư hỏng; vệ sinh sạch sẽ lòng đường, vỉa hè, nhất là nơi tập trung đông người như bệnh viện, trường học, khu chế xuất, khu công nghiệp…, không để rác tồn đọng trong ngày.

"UBND quận 1 có trách nhiệm phối hợp với đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ nêu trên tại các điểm tham quan, du lịch đông người như phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, trung tâm thương mại lớn…" - văn bản nêu rõ.

Ngày 16-4, Sở Giao thông Công chánh (GTCC) TP HCM cho biết nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách dịp lễ, sở đã yêu cầu các đơn vị thi công, chủ đầu tư dự án tạm ngưng thực hiện các công trình liên quan đào đường, vỉa hè trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn từ ngày 29-4 đến hết ngày 1-5.

Chủ đầu tư các công trình trên đường bộ phải chủ động đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn tất và tái lập mặt đường, vỉa hè các đoạn đang thi công trước ngày 28-4.

Các công trình đang rào chắn chiếm dụng mặt đường nhưng không đào xới trong thời gian nghỉ lễ được phép giữ lại hàng rào công trường, song phải thu gọn hàng rào, vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ khu vực thi công, tránh ảnh hưởng mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

Quyết liệt bảo vệ cây xanh

Trước đó, Chủ tịch UBND TP HCM đã giao Sở GTCC chỉ đạo Thanh tra Sở GTCC phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý nghiêm chủ đầu tư, đơn vị thi công có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh, mảng xanh. Sở Xây dựng chỉ đạo thanh tra sở tăng cường kiểm tra, xử lý trường hợp xâm hại cây xanh theo đề nghị của Thanh tra Sở GTCC.

Đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công không chấp hành quy định hoặc có hành vi tái phạm, các đơn vị báo cáo, đề xuất UBND TP HCM để có biện pháp chế tài.

Chủ tịch UBND TP HCM cũng yêu cầu UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện theo dõi, giám sát thường xuyên để khuyến cáo, chấn chỉnh kịp thời các chủ đầu tư và nhà thầu thi công; xử lý nghiêm hoặc đề xuất biện pháp xử lý đối với đơn vị vi phạm, gây mất an toàn cho cây xanh.

Đối với dự án chỉnh trang, cải tạo vỉa hè hoặc các dự án khác sẽ triển khai trong thời gian tới, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công phải xây dựng phương án tổ chức thực hiện bảo đảm an toàn cho cây xanh đô thị, gửi về sở quản lý chuyên ngành để được kiểm tra, giám sát.

Trước đó, ngày 20-3, Sở GTCC đã có công văn đề nghị các đơn vị bảo đảm an toàn cây xanh khi thi công. Tuy nhiên, đến ngày 10-4, qua kiểm tra thực tế, sở nhận thấy các đơn vị chưa tuân thủ quy định (thiếu rào chắn, tập kết vật tư sai quy định, thiếu bảng thông tin...). Do đó, sở một lần nữa đề nghị UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công tuân thủ quy định và bảo đảm an toàn hệ thống cây xanh, không xâm hại hệ rễ (nhất là khi sắp vào mùa mưa bão).

Thanh tra Sở GTCC sẽ tăng cường phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt các trường hợp vi phạm.

Đối với các dự án chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè, nhất là khu vực trung tâm, đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện để bảo đảm mỹ quan, kịp phục vụ lễ kỷ niệm.

Sở GTCC TP HCM yêu cầu Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra cây xanh bị ảnh hưởng bởi thi công để có biện pháp xử lý trước mắt (thay thế cây, cắt tỉa cành...) bảo đảm an toàn, đặc biệt trong mùa mưa sắp tới. Bên cạnh đó, phối hợp kiểm tra tình trạng sinh trưởng, phát triển của cây để có biện pháp khuyến cáo, xử lý kịp thời.

Giám sát chặt Theo ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM, nhiều quận đang thi công cải tạo vỉa hè để hướng đến lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngoài quận 1, việc cải tạo vỉa hè không bảo đảm yêu cầu còn diễn ra ở nhiều nơi. "Nếu chúng ta làm gấp rút, không khéo lại làm ẩu, vừa không bảo đảm chất lượng vừa không kịp tiến độ, để bầy hầy thì người dân phản ứng" - ông Trung nhìn nhận, đồng thời đề nghị các quận kiểm tra, giám sát kỹ nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ.