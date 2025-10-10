HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

TP HCM ra hướng dẫn cụ thể đến các trường khi học sinh vi phạm kỷ luật

Đặng Trinh

(NLĐO) - Việc khen thưởng, kỷ luật học sinh phải thực hiện đúng quy định, đúng quy trình, khách quan, công bằng

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM vừa ban hành hướng dẫn việc triển khai Thông tư 19/2025 của Bộ GD-ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, sở quy định quy trình 5 bước xử lý vi phạm mang tính giáo dục học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố từ năm học 2025-2026. Đồng thời yêu cầu nhà trường tuyệt đối không áp dụng hình thức kỷ luật mang tính trừng phạt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh dưới bất kỳ hình thức nào.

Theo hướng dẫn, quy trình 5 bước khi xử lý vi phạm mang tính giáo dục học sinh, bao gồm:

Bước 1: Phát hiện, ghi nhận.

Bước 2: Trao đổi riêng, nhắc nhở (cấp tiểu học ưu tiên nhắc nhở, có thể yêu cầu xin lỗi nếu tái phạm ở mức độ 2).

Bước 3: Phê bình (đối với cấp ngoài tiểu học khi đi đã nhắc nhở mà tiếp tục vi phạm mức 1 hoặc vi phạm mức 2).

Bước 4: Yêu cầu viết bản tự kiểm điểm (khi đã phê bình mà tiếp tục vi phạm mức 2 hoặc vi phạm mức 3, có xác nhận cam kết, phối hợp của cha mẹ học sinh và lưu hồ sơ).

Bước 5: Hoạt động hỗ trợ, khắc phục (tham gia một số hoạt động về tư vấn học đường, công tác xã hội trong nhà trường song không mang tính trừng phạt mà là hoạt động vì cộng đồng theo kế hoạch giáo dục).

Sở GD-ĐT TP yêu cầu các nhà trường tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Thông tư 19 đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh và cha mẹ học sinh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như họp phụ huynh; trang web của trường, trên bảng thông báo; nhóm Zalo của lớp.

Nội dung tuyên truyền cần được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong triển khai thực hiện.

TP HCM ra hướng dẫn cụ thể đến các trường khi học sinh vi phạm kỷ luật - Ảnh 1.

Việc khen thưởng, kỷ luật học sinh phải thực hiện đúng quy định, đúng quy trình, khách quan, công bằng, đề cao nguyên tắc giáo dục nhân văn, tôn trọng quyền trẻ em

Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, nhân viên và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đối với việc giáo dục, quản lý, hỗ trợ học sinh, phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh nhằm tạo môi trường giáo dục thống nhất, tích cực, giúp học sinh rèn luyện và tiến bộ.

Việc khen thưởng, kỷ luật học sinh phải thực hiện đúng quy định, đúng quy trình, khách quan, công bằng nhằm kịp thời đề cao nguyên tắc giáo dục nhân văn, tôn trọng quyền trẻ em, tiến bộ lấy học sinh làm trung tâm, tuyệt đối không áp dụng các hình thức kỷ luật mang tính trừng phạt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh dưới bất kỳ hình thức nào.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 19/2025 quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh thay thế Thông tư 08/1998 trước đây.

Thông tư đưa ra 3 mức độ vi phạm của học sinh. Mức độ 1 là vi phạm có tác hại đến bản thân học sinh. Mức độ 2 là vi phạm có ảnh hưởng tiêu cực trong phạm vi nhóm, lớp. Mức độ 3 là vi phạm có ảnh hưởng tiêu cực trong phạm vi nhà trường.

Với từng mức độ vi phạm, học sinh sẽ bị áp dụng các hình thức kỷ luật phù hợp. Trong đó, với học sinh tiểu học quy định hình thức kỷ luật là nhắc nhở/xin lỗi; Với học sinh ngoài tiểu học có 3 hình thức kỷ luật: nhắc nhở; phê bình; yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.

Tại Thông tư 19, "Thư khen" là một hình thức khen thưởng mới, có quy định 5 hình thức. Thư khen được thực hiện đối với học sinh có kết quả học tập, rèn luyện tiến bộ, tự vượt lên chính mình hoặc có thành tích đột xuất nổi bật. Hình thức này có thể do giáo viên, Hiệu trưởng hoặc cấp quản lý cao hơn thực hiện tùy theo tính chất, mức độ thành tích.

Thông tư cũng quy định nghiêm cấm sử dụng biện pháp kỷ luật ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần học sinh. Về nguyên tắc kỷ luật, Thông tư nghiêm cấm sử dụng biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của học sinh.

