TP HCM: Rà soát để bổ sung chỉ tiêu vào lớp 10

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, cho biết năm học 2024-2025, Sở GD-ĐT thành phố sẽ căn cứ kết quả tuyển sinh lớp 10, đối với những trường còn điều kiện về cơ sở vật chất, phòng học, sở sẽ rà soát để giao chỉ tiêu bổ sung cho các trường trên cơ sở bảo đảm chất lượng giáo dục nhà trường và phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của phụ huynh, học sinh (HS).



Chỉ tiêu sát với tình hình thực tế

Theo số liệu của Sở GD-ĐT TP HCM, năm học 2024-2025, TP HCM dự kiến có 114.601 HS tốt nghiệp lớp 9, con số này tăng 2.602 HS so với năm học trước. Sở GD-ĐT TP HCM đã phân bổ chỉ tiêu cho 113 trường THPT công lập trên địa bàn thành phố. Theo đó, 113 THPT công lập tuyển 71.820 chỉ tiêu lớp 10, bao gồm cả chỉ tiêu của Trường Trần Đại Nghĩa và Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP HCM), chiếm 63% HS dự kiến tốt nghiệp lớp 9.

Nói thêm về tình hình chỉ tiêu lớp 10, ông Lê Hoài Nam cho biết hằng năm TP HCM xác định 70% HS tốt nghiệp THCS sẽ vào trường công nhưng tỉ lệ nhập học chỉ đạt 62%. Lý do là vì hằng năm số HS trúng tuyển lớp 10 nhưng không học tạo nên con số chỉ tiêu ảo. Năm học 2022-2023 có 6.989 chỉ tiêu ảo, số HS nhập học chỉ 62% so với số HS tốt nghiệp lớp 9. Năm học 2023-2024, số chỉ tiêu ảo là 6.093, số HS nhập học chiếm 63% số HS tốt nghiệp. Trong đó, chỉ tính riêng 5 huyện ngoại thành, năm học 2022-2023 có 2.950 hồ sơ, năm học 2023-2024 có 2.156 hồ sơ. Một số trường có số lượng hồ sơ ảo cao trong năm học 2023-2024 như THPT Phong Phú (364 hồ sơ), THPT Đa Phước (347 hồ sơ), THPT Trung Lập (173 hồ sơ), THPT Cần Thạnh (161 hồ sơ), THPT An Nhơn Tây (131 hồ sơ)...

Phụ huynh đồng hành với thí sinh trong kỳ tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM năm 2023 Ảnh: HUẾ XUÂN

Đối với khu vực nội thành, năm học 2022-2023 có 4.039 hồ sơ ảo, năm học 2023-2024 có 3.937 hồ sơ ảo. Trong đó, một số trường có số lượng hồ sơ ảo cao như THPT Nguyễn Văn Linh (266 hồ sơ), THPT Nguyễn Văn Tăng (203 hồ sơ), THPT Ngô Gia Tự (135 hồ sơ)...

Chính thực tế hằng năm như vậy, nên năm học 2024-2025, dù 5 huyện ngoại thành có giảm 1.990 chỉ tiêu (huyện Bình Chánh 735 chỉ tiêu, huyện Hóc Môn 595 chỉ tiêu, huyện Củ Chi 405 chỉ tiêu, huyện Nhà Bè 90 chỉ tiêu, huyện Cần Giờ 165 chỉ tiêu), TP Thủ Đức và 16 quận còn lại giảm 3.334 chỉ tiêu so với năm học trước… là sát với hiện trạng. Tuy nhiên, một số trường THPT có điểm chuẩn đầu vào ở tốp đầu và tốp giữa giữ nguyên chỉ tiêu tuyển sinh so với năm học trước như: THPT Bùi Thị Xuân, Trung học Thực hành (ĐH Sư phạm TP HCM), THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT Nguyễn Công Trứ... Nhóm các trường THPT tăng chỉ tiêu gồm: THPT Trần Khai Nguyên, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Du…

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM khẳng định công tác tuyển sinh lớp 10 THPT công lập vẫn giữ ổn định so với mọi năm, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh được giao trên cơ sở sát với tình hình thực tế nhập học của HS, bảo đảm đủ chỗ học cho con em trên địa bàn.

Lưu ý về đăng ký nguyện vọng lớp 10

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, từ năm 2021, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT TP HCM đã áp dụng hệ thống bản đồ GIS vào trong công tác đăng ký nguyện vọng của thí sinh, giúp hỗ trợ HS chọn nguyện vọng phù hợp với nơi cư trú. Các trường hợp thí sinh chọn các nguyện vọng có khoảng cách trên 10 km, nhà trường thực hiện công tác tư vấn, bảo đảm xác định việc lựa chọn là nguyện vọng của cha mẹ HS, cũng như đưa ra các lựa chọn phù hợp hơn cho HS. Tuy nhiên, cuối cùng việc lựa chọn nguyện vọng vẫn dựa trên quyết định của cha mẹ HS.

Theo ông Lê Hoài Nam, Sở GD-ĐT TP HCM đã cung cấp hệ thống bản đồ số phân bổ các trường THPT tại địa chỉ https://gis.hcm.edu.vn/ và trang thông tin tuyển sinh thành phố tại địa chỉ: https://ts10.hcm.edu.vn giúp người dân chọn nguyện vọng phù hợp với các mục tiêu như sau: Ưu tiên 1 là phù hợp năng lực, khả năng HS; ưu tiên 2 là phù hợp khoảng cách; ưu tiên 3 là phù hợp với nhóm môn tự chọn theo định hướng bản thân trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. "Tất cả yếu tố trên giúp HS thành phố có thể chọn lựa nguyện vọng phù hợp, tập trung và tránh phân tán, sai sót như trước đây" - ông Nam khẳng định.

Theo ghi nhận, thời điểm hiện tại chưa có nhiều phụ huynh, HS đặt đăng ký nguyện vọng lớp 10 bởi còn chờ lắng nghe thêm tư vấn để chắc ăn với lựa chọn. Theo quy định của Sở GD-ĐT TP HCM, chậm nhất đến 18 giờ ngày 13-5, sở sẽ khóa cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10 lần 1. Sau thời điểm này, thí sinh và các đơn vị không thể thêm hay loại bỏ đăng ký dự thi. Chậm nhất đến 16 giờ ngày 14-5 sẽ phổ biến số liệu về số lượng HS đăng ký vào từng trường ở nguyện vọng 1. Từ 17 giờ ngày 14-5 đến chậm nhất 17 giờ ngày 19-5, HS có thể điều chỉnh nguyện vọng nhưng không được đăng ký mới, không thêm hoặc loại bỏ thí sinh ra khỏi danh sách.

Hôm nay, giao lưu trực tuyến "Chọn nguyện vọng vào lớp 10" Nhằm giúp học sinh, phụ huynh có sự lựa chọn đặt nguyện vọng vào lớp 10 phù hợp, chính xác, cũng như tìm hiểu về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở bậc THPT, hướng đi nào nếu rớt lớp 10 trường công lập..., Báo Người Lao Động tổ chức buổi giao lưu trực tuyến "Chọn nguyện vọng vào lớp 10 tại TP HCM", vào lúc 14 giờ ngày 8-5. Khách mời tham dự chương trình gồm: Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM; bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Phó trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT TP HCM; ông Đỗ Trí Nhân, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT TP HCM; ông Lâm Triều Nghi, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình); bà Nguyễn Thị Duyên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức); ông Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man (quận 1); ông Đỗ Vũ Ngọc Trung, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức (TP Thủ Đức); ông Nguyễn Phú Tân, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bình Phú (quận 6); ông Nguyễn Văn Nho, Phó Hiệu trưởng Hệ thống Trường Tre Việt; Đinh Thiên Phúc - Giám đốc chi nhánh TP HCM - Công ty cổ phần giáo dục KDI. Chương trình được tường thuật trực tuyến tại địa chỉ nld.com.vn, mời bạn đọc đón theo dõi.