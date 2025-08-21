HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM ra "tối hậu thư" với dự án nút giao An Phú

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án nút giao An Phú, siết chặt quản lý nhà thầu, đảm bảo hoàn thành trước 31-12-2025.

UBND TP HCM vừa có văn bản gửi đến các sở, ngành liên quan nhằm thúc đẩy tiến độ hoàn thành dự án xây dựng nút giao thông An Phú. 

Văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố phải khẩn trương rà soát toàn bộ các nhà thầu đang tham gia dự án, đánh giá năng lực, siết chặt việc thực hiện hợp đồng và xử lý nghiêm các đơn vị thi công yếu kém.

TP HCM ra "tối hậu thư" với dự án nút giao An Phú- Ảnh 1.

Khu vực thi công cầu vượt N2, nút giao An Phú dẫn từ đường Mai Chí Thọ và đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đạt 45% khối lượng

Theo đó, các biện pháp mạnh có thể được áp dụng bao gồm điều chuyển khối lượng, thay thế nhân sự, cập nhật thông tin nhà thầu lên hệ thống đấu thầu quốc gia, thậm chí chấm dứt hợp đồng và thu hồi tạm ứng. Báo cáo kết quả phải được gửi về UBND TP và Sở Xây dựng trước ngày 25-8-2025.

Ban Quản lý dự án cũng được yêu cầu tăng cường quản lý tiến độ ngoài hiện trường, yêu cầu tư vấn giám sát nâng cao trách nhiệm, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ công trình. Các nhà thầu phải bổ sung máy móc, nhân lực, tổ chức thi công liên tục theo hình thức “3 ca, 4 kíp” để bù lại phần tiến độ đã chậm, đồng thời phải xây dựng tiến độ chi tiết cho các hạng mục còn lại và cam kết hoàn thành theo đúng hợp đồng. Trường hợp vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND TP HCM cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án tập trung thực hiện chỉ đạo tại Công văn 3127/VP-DA ngày 13-8-2025, đảm bảo hoàn thành và đưa công trình vào khai thác trước ngày 31-12-2025, theo đúng Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 22-4-2021.

Công an TP được đề nghị tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng để hỗ trợ điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn tại khu vực thi công. Sở Tài chính cũng được giao nhiệm vụ đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng khu đất 22.012 m² thuộc khu đô thị phát triển phường An Phú, theo đúng chỉ đạo tại Thông báo 76/TB-VP ngày 17-7-2025. Kết quả phải báo cáo về UBND TP trước ngày 26-8-2025.

Chậm tiến độ 12 tháng

Dự án nút giao An Phú (TP HCM) đang đối mặt với tình trạng chậm tiến độ, khi chỉ hoàn thành khoảng 70% tổng sản lượng thi công. Các gói thầu lớn như cầu vượt N3, N4 và hầm chui HC1-02 chỉ đạt một phần nhỏ khối lượng công việc theo kế hoạch. Theo dự kiến, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026, chậm hơn 12 tháng so với mốc hoàn thành ban đầu.

Ban Giao thông TP HCM cho biết, nguyên nhân chính của sự chậm trễ này là do khó khăn trong công tác tổ chức giao thông phục vụ thi công và các vấn đề liên quan đến di dời hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Xây dựng, các yếu tố này chỉ là một phần nguyên nhân. Phần lớn nguyên nhân chậm tiến độ đến từ việc nhà thầu thiếu nhân lực, vật tư và thiết bị, gây gián đoạn công việc. Ngoài ra, sự thiếu quyết liệt trong việc xử lý các nhà thầu thi công chậm tiến độ từ phía Ban Giao thông đã khiến tình hình càng thêm căng thẳng.

Để đảm bảo tiến độ và kết nối đồng bộ với tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và sân bay Long Thành, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Giao thông phải khẩn trương rà soát, đánh giá lại toàn bộ các nhà thầu, đồng thời có các giải pháp mạnh mẽ xử lý các nhà thầu yếu kém. Ban này cũng cần tổ chức lại tiến độ thi công chi tiết, tăng cường nhân lực và vật tư, thậm chí áp dụng phương án thi công "3 ca, 4 kíp" để bù đắp tiến độ đã chậm.

An Phú, Mỹ Thủy và những cái tên khiến Sở Xây dựng phải lên tiếng

An Phú, Mỹ Thủy và những cái tên khiến Sở Xây dựng phải lên tiếng

(NLĐO) - Sở Xây dựng TP HCM nêu tên loạt dự án chậm tiến độ, chất lượng kém, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục, trong đó nút giao An Phú liên tục bị nhắc tên.

Nút giao An Phú thường xuyên ùn ứ cục bộ: Lưu ý đặc biệt đến người dân

(NLĐO) - Người dân di chuyển đến nút giao An Phú (TP HCM) cần chú ý các biển báo giao thông quan trọng đã có hiệu lực.

Dự án An Phú đứng trước nguy cơ “lỡ hẹn” với sân bay

(NLĐO) - Tiến độ dự án nút giao An Phú đang chậm, nhiều hạng mục then chốt có nguy cơ trễ hẹn, đe dọa mốc hoàn thành vào cuối năm 2025 như kế hoạch đề ra.

