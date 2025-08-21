TP HCM ra "tối hậu thư" với dự án nút giao An Phú

UBND TP HCM vừa có văn bản gửi đến các sở, ngành liên quan nhằm thúc đẩy tiến độ hoàn thành dự án xây dựng nút giao thông An Phú.

Văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố phải khẩn trương rà soát toàn bộ các nhà thầu đang tham gia dự án, đánh giá năng lực, siết chặt việc thực hiện hợp đồng và xử lý nghiêm các đơn vị thi công yếu kém.

Khu vực thi công cầu vượt N2, nút giao An Phú dẫn từ đường Mai Chí Thọ và đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đạt 45% khối lượng

Theo đó, các biện pháp mạnh có thể được áp dụng bao gồm điều chuyển khối lượng, thay thế nhân sự, cập nhật thông tin nhà thầu lên hệ thống đấu thầu quốc gia, thậm chí chấm dứt hợp đồng và thu hồi tạm ứng. Báo cáo kết quả phải được gửi về UBND TP và Sở Xây dựng trước ngày 25-8-2025.

Ban Quản lý dự án cũng được yêu cầu tăng cường quản lý tiến độ ngoài hiện trường, yêu cầu tư vấn giám sát nâng cao trách nhiệm, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ công trình. Các nhà thầu phải bổ sung máy móc, nhân lực, tổ chức thi công liên tục theo hình thức “3 ca, 4 kíp” để bù lại phần tiến độ đã chậm, đồng thời phải xây dựng tiến độ chi tiết cho các hạng mục còn lại và cam kết hoàn thành theo đúng hợp đồng. Trường hợp vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND TP HCM cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án tập trung thực hiện chỉ đạo tại Công văn 3127/VP-DA ngày 13-8-2025, đảm bảo hoàn thành và đưa công trình vào khai thác trước ngày 31-12-2025, theo đúng Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 22-4-2021.

Công an TP được đề nghị tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng để hỗ trợ điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn tại khu vực thi công. Sở Tài chính cũng được giao nhiệm vụ đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng khu đất 22.012 m² thuộc khu đô thị phát triển phường An Phú, theo đúng chỉ đạo tại Thông báo 76/TB-VP ngày 17-7-2025. Kết quả phải báo cáo về UBND TP trước ngày 26-8-2025.

