TP HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng chào mừng Quốc khánh 2-9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

TP HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng chào mừng Quốc khánh 2-9

Ngọc Vân

(NLĐO) - Chưa đầy 2 tuần nữa là đến Quốc khánh 2-9, đường phố TP HCM đã khoác lên mình diện mạo rực rỡ với những lá cờ đỏ sao vàng

"Tôi không ngờ người Việt Nam lại yêu quốc kỳ đến như vậy" – lời chia sẻ đầy ngạc nhiên của một du khách nước ngoài khi chứng kiến khung cảnh rực rỡ trên các tuyến phố TP HCM những ngày này.

Cờ đỏ sao vàng phủ kín TP HCM mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 1.
Cờ đỏ sao vàng phủ kín TP HCM mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 2.
Cờ đỏ sao vàng phủ kín TP HCM mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 3.
Cờ đỏ sao vàng phủ kín TP HCM mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 4.

Trung tâm TP HCM rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc 

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Quốc khánh 2-9, từ trung tâm đến các con hẻm nhỏ, đâu đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Không khí náo nức, trang trọng đang lan tỏa khắp thành phố, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Người dân tất bật treo cờ

Tại nhiều tuyến đường, việc trang trí, treo cờ đã được triển khai từ nhiều ngày qua.

Cờ đỏ sao vàng phủ kín TP HCM mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 5.

Cờ Tổ quốc tung bay trên đường Tôn Thất Đạm, phường Sài Gòn

Anh Phan Văn Kiệt, chuyên viên bảo trì tại siêu thị Dyson Nguyễn Kim Sài Gòn 1 (67 Trần Hưng Đạo, TP HCM), cho biết: "Công việc được chuẩn bị từ trước. Hôm nay tôi trực tiếp treo cờ tại mặt tiền siêu thị và dự kiến sẽ hoàn tất toàn bộ trước ngày 2-9. Cảm giác rất háo hức, mong chờ đến ngày lễ lớn của dân tộc."

Du khách ấn tượng trước rừng cờ Tổ quốc

Không chỉ người dân TP HCM, nhiều du khách quốc tế cũng bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú.

Cờ đỏ sao vàng phủ kín TP HCM mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 6.

Anh Thomas (28 tuổi), du khách Pháp, ấn tượng trước hình ảnh cờ Tổ quốc rực rỡ ở TP HCM

Anh Thomas, 28 tuổi, du khách Pháp, bày tỏ: "Ở TP HCM mới 2 ngày nhưng đi đến đâu tôi cũng thấy treo cờ – từ đường phố đến quán ăn, cửa hàng. Điều này khác biệt so với những nơi tôi từng ghé thăm. Tôi dự định sẽ ở lại Việt Nam qua dịp 2-9 để cảm nhận trọn vẹn không khí đặc biệt này".

Cờ đỏ sao vàng phủ kín TP HCM mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 7.
Cờ đỏ sao vàng phủ kín TP HCM mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 8.
Cờ đỏ sao vàng phủ kín TP HCM mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 9.
Cờ đỏ sao vàng phủ kín TP HCM mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 10.
Cờ đỏ sao vàng phủ kín TP HCM mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 11.

Cờ đỏ sao vàng phủ khắp các tuyến đường TP HCM

Cờ đỏ sao vàng phủ khắp các tuyến đường không chỉ làm đẹp diện mạo đô thị, mà còn là biểu tượng cho tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Đó cũng là nét đặc trưng của TP HCM mỗi dịp lễ trọng đại, góp phần tạo nên dấu ấn khó quên trong lòng người dân và bạn bè quốc tế.

Tin liên quan

Chùm ảnh, clip: Các tiểu thương mặc áo cờ đỏ sao vàng, truyền thông điệp "Đà Nẵng ơi, cố lên!"

Chùm ảnh, clip: Các tiểu thương mặc áo cờ đỏ sao vàng, truyền thông điệp "Đà Nẵng ơi, cố lên!"

(NLĐO)- Hàng ngàn người mua hàng tại các chợ ở Đà Nẵng không khỏi ngạc nhiên và thích thú, trước hành động đồng loạt mặc áo cờ đỏ sao vàng "Đà Nẵng ơi cố lên!" của bà con tiểu thương.

Google đổi giao diện bằng ảnh cờ đỏ sao vàng mừng Quốc khánh Việt Nam

(NLĐO)- Hình ảnh cờ đỏ sao vàng của Việt Nam đã được Goolge sử dụng để thay đổi giao diện, chào mừng ngày Quốc khánh Việt Nam 2-9.

Quốc khánh 2-9 cờ đỏ sao vàng Đường cờ Tổ quốc TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo