TP HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng chào mừng Quốc khánh 2-9

"Tôi không ngờ người Việt Nam lại yêu quốc kỳ đến như vậy" – lời chia sẻ đầy ngạc nhiên của một du khách nước ngoài khi chứng kiến khung cảnh rực rỡ trên các tuyến phố TP HCM những ngày này.

Trung tâm TP HCM rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Quốc khánh 2-9, từ trung tâm đến các con hẻm nhỏ, đâu đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Không khí náo nức, trang trọng đang lan tỏa khắp thành phố, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Người dân tất bật treo cờ

Tại nhiều tuyến đường, việc trang trí, treo cờ đã được triển khai từ nhiều ngày qua.

Cờ Tổ quốc tung bay trên đường Tôn Thất Đạm, phường Sài Gòn

Anh Phan Văn Kiệt, chuyên viên bảo trì tại siêu thị Dyson Nguyễn Kim Sài Gòn 1 (67 Trần Hưng Đạo, TP HCM), cho biết: "Công việc được chuẩn bị từ trước. Hôm nay tôi trực tiếp treo cờ tại mặt tiền siêu thị và dự kiến sẽ hoàn tất toàn bộ trước ngày 2-9. Cảm giác rất háo hức, mong chờ đến ngày lễ lớn của dân tộc."

Du khách ấn tượng trước rừng cờ Tổ quốc

Không chỉ người dân TP HCM, nhiều du khách quốc tế cũng bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú.

Anh Thomas (28 tuổi), du khách Pháp, ấn tượng trước hình ảnh cờ Tổ quốc rực rỡ ở TP HCM

Anh Thomas, 28 tuổi, du khách Pháp, bày tỏ: "Ở TP HCM mới 2 ngày nhưng đi đến đâu tôi cũng thấy treo cờ – từ đường phố đến quán ăn, cửa hàng. Điều này khác biệt so với những nơi tôi từng ghé thăm. Tôi dự định sẽ ở lại Việt Nam qua dịp 2-9 để cảm nhận trọn vẹn không khí đặc biệt này".

Cờ đỏ sao vàng phủ khắp các tuyến đường TP HCM

Cờ đỏ sao vàng phủ khắp các tuyến đường không chỉ làm đẹp diện mạo đô thị, mà còn là biểu tượng cho tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Đó cũng là nét đặc trưng của TP HCM mỗi dịp lễ trọng đại, góp phần tạo nên dấu ấn khó quên trong lòng người dân và bạn bè quốc tế.