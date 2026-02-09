TP HCM sẵn sàng cho cú hích tăng trưởng hai con số

Đó là phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tại buổi gặp gỡ các cơ quan đại diện nước ngoài tại TP HCM nhân dịp năm mới 2026 và mừng Xuân Bính Ngọ hôm 9-2.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi gặp gỡ hôm 9-2.

Tham dự sự kiện còn có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM, ông Nguyễn Mạnh Cường – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, lãnh đạo các sở ban ngành TP HCM, hiệp hội các doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức nước ngoài tại TP HCM…

Trong buổi gặp gỡ diễn ra ở trụ sở UBND TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết tình hình thế giới năm 2025 tiếp tục chứng kiến nhiều biến động nhanh, phức tạp và khó lường. Tuy nhiên, Việt Nam đã kiên định ổn định vĩ mô, duy trì tăng trưởng cao, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng tầm vị thế quốc gia.

Thành tựu chung đó là nền tảng quan trọng để các địa phương, trong đó có TP HCM, tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tham dự sự kiện còn có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM

Đối với thành phố, năm 2025 là năm của sự hợp lực, hội tụ và chuyển mình. Không gian phát triển được mở rộng, tiềm năng, nguồn lực và động lực mới được kích hoạt.

Kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực: GRDP tăng 8,03%, đóng góp gần 24% cho tăng trưởng GDP cả nước, thu ngân sách vượt 800 ngàn tỉ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt gần 8.800 USD, thu hút FDI dẫn đầu cả nước với gần 8,2 tỉ USD, trong đó có hơn 2 tỉ USD thu hút đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, Trung tâm Tài chính quốc tế bắt đầu vận hành sẽ mở ra kỳ vọng về một cực tăng trưởng mới mang tầm khu vực.

Bước sang năm 2026, TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số, phát triển nhanh nhưng bền vững, xây dựng môi trường sống và đầu tư đạt chuẩn của các đô thị toàn cầu, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh làm nền tảng.

Theo ông Được, để hiện thực hóa khát vọng đó, thành phố đặc biệt cần sự hợp tác sâu rộng hơn nữa từ bạn bè quốc tế.

TP HCM mong muốn các cơ quan đại diện tiếp tục là cầu nối tin cậy, giúp thành phố tăng cường hiểu biết lẫn nhau, mở rộng thương mại - đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển các ngành kinh tế tương lai.

Ông nhấn mạnh TP HCM sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, bảo đảm tính minh bạch và ổn định, duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các hoạt động hợp tác thành công, lâu dài.

Trong không khí ấm áp của buổi gặp mặt đầu xuân, ông Được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới những "sứ giả" vun đắp cho tình hữu nghị và hợp tác quốc tế của TP HCM

Các lãnh đạo nâng ly chúc mừng tại buổi gặp hôm 9-2

Cũng tại sự kiện, ông Timur Sadykov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP HCM, Trưởng đoàn Lãnh sự, cho biết nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn nhưng với những cải cách hành chính được triển khai trong nước, Việt Nam trong năm qua vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy kinh tế đối ngoại và thu hút hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Theo ông, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực ngoại giao và hội nhập quốc tế, ghi nhận những chuyển biến tích cực trong việc phát triển quan hệ đối ngoại, đồng thời thể hiện rõ năng lực đối thoại và xử lý hiệu quả những vấn đề phức tạp nhất, qua đó, một lần nữa khẳng định tính đúng đắn, linh hoạt và tầm nhìn chiến lược của đường lối đối ngoại đa phương, chủ động và tích cực của Việt Nam.

Ông Timur Sadykov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP HCM, Trưởng đoàn Lãnh sự, phát biểu