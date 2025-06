TP HCM sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Nhiều địa phương chuẩn bị kỹ cho kỳ thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra ngày 26 và 27-6. Theo Bộ GD-ĐT, có 1.031.163 thí sinh trên cả nước đăng ký thi. Trong số này, có 1.002.237 thí sinh lớp 12 (học chương trình GDPT 2018), chiếm tỉ lệ 97,19%, thí sinh tự do đăng ký 28.926 em, chiếm tỉ lệ 2,81%.

Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi lớn nhất cả nước, với 120.000 thí sinh. Sở GD-ĐT Hà Nội dự kiến bố trí 250 điểm thi với hơn 5.500 phòng thi để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Với 13.946 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó 13.442 học sinh lớp 12 và 504 thí sinh tự do), TP Huế thành lập 39 điểm thi với hơn 700 phòng thi. Thí sinh dự thi theo chương trình GDPT 2006 (322 em) được bố trí riêng tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Tri Phương (phường Xuân Phú, TP Huế).

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Huế cho biết tất cả điểm thi đều được rà soát điều kiện an toàn, an ninh, bảo mật, cơ sở vật chất, phòng cháy chữa cháy, điện nước, y tế, camera giám sát, tủ đựng đề thi - bài thi, điện thoại cố định, máy phát điện dự phòng... Lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi như giáo viên, cán bộ thanh tra, giám sát, công an... được tập huấn đầy đủ, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

TP Huế đã chuẩn bị đầy đủ phương án dự phòng, bố trí máy phát điện dự phòng tại các điểm thi và khu vực in sao đề thi. Công tác an ninh, phòng cháy chữa cháy, xử lý gian lận công nghệ cao được phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố.

Đồng Tháp có 17.798 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tăng 1.293 thí sinh so với năm 2024, trong đó có 672 thí sinh tự do. Theo bà Nguyễn Thúy Hà, Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp, tỉnh bố trí 39 điểm thi ở tất cả 12 huyện, thành phố trong tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh dự thi.Y.Anh