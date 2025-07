TP HCM: Sáng tạo để cống hiến

Tối 1-7, UBND TP HCM tổ chức lễ công bố và trao tặng Giải thưởng Sáng tạo TP HCM lần thứ 4 năm 2025. Đến dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được.

Vinh danh 51 công trình

Tại chương trình, UBND TP HCM đã vinh danh 51 tác giả, nhóm tác giả có thành tích xuất sắc, công trình, giải pháp tiêu biểu.

Trong đó, lĩnh vực Phát triển kinh tế có 9 sản phẩm đoạt giải (1 giải nhất, 2 giải nhì và 6 giải ba); lĩnh vực Quốc phòng, an ninh có 6 sản phẩm đoạt giải (1 giải nhất, 3 giải nhì và 2 giải ba); lĩnh vực Quản lý Nhà nước có 6 sản phẩm đoạt giải (1 giải nhì và 5 giải ba); lĩnh vực Truyền thông có 6 sản phẩm đoạt giải (1 giải nhất, 1 giải nhì và 4 giải ba); lĩnh vực Văn học nghệ thuật có 9 sản phẩm đoạt giải (1 giải nhất, 3 giải nhì và 5 giải ba); lĩnh vực Khoa học kỹ thuật có 9 sản phẩm đoạt giải (2 giải nhì và 7 giải ba); lĩnh vực Khởi nghiệp sáng tạo có 6 sản phẩm đoạt giải (3 giải nhì và 3 giải ba).

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM, chúc mừng đại diện các đơn vị đoạt giải ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong 4 giải nhất có công trình, sản phẩm: "Ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu điện tử trong phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm" của nhóm tác giả thuộc Công an TP HCM: Thiếu tá - ThS Đặng Văn Thắng, thiếu tá - ThS Nguyễn Huỳnh Đức, thiếu tá Trần Tuấn Vũ, thượng úy Phạm Thành Tài, đại úy Nguyễn Xuân Sang (lĩnh vực Quốc phòng, an ninh).

Thiếu tá, ThS Nguyễn Huỳnh Đức cho biết giải nhất ở lĩnh vực Quốc phòng, an ninh là vinh dự, động lực to lớn để nhóm tác giả nỗ lực, cố gắng sáng tạo nhằm tiếp tục có thêm nhiều công trình, sáng kiến mới, góp phần vào việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân.

Giám đốc Sở Du lịch TP HCM Nguyễn Thị Ánh Hoa bày tỏ vinh dự, xúc động khi chương trình "Lễ hội Sông nước TP HCM" của sở được trao giải nhất ở lĩnh vực Phát triển kinh tế. "Đây là nguồn động lực rất lớn để chúng tôi vững tin, tiếp tục tham mưu cho các kỳ Lễ hội Sông nước tiếp theo" - bà Hoa nói.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, với tầm vóc của TP HCM mới, trong thời gian tới, Sở Du lịch TP HCM sẽ tham mưu để "Lễ hội Sông nước TP HCM" xứng tầm hơn, quy mô mở rộng hơn.

Trong đó, gắn kết với các địa phương vùng ĐBSCL và vùng Đông Nam Bộ để trở thành một lễ hội liên kết vùng. Từ đó, lan tỏa các giá trị, bản sắc văn hóa, lịch sử hào hùng của TP HCM mới. Đặc biệt Lễ hội Sông nước sẽ đóng góp quan trọng vào việc xây dựng thương hiệu TP HCM mới, đáng sống, giàu bản sắc và không ngừng sáng tạo.

Giải thưởng Sáng tạo do UBND TP HCM khởi xướng từ năm 2019, đến nay đã trở thành một sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong toàn dân.

51 công trình, giải pháp, sản phẩm dịch vụ sáng tạo được tôn vinh tại giải thưởng năm nay đều là những sáng tạo tiêu biểu, mang tầm ảnh hưởng xã hội lớn, thể hiện tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ nhà khoa học, văn nghệ sĩ, các đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan báo chí… trong hành trình góp phần xây dựng một TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Dịp này, UBND TP HCM phát động Giải thưởng Sáng tạo TP HCM lần thứ 5 - năm 2028.

Điểm sáng truyền thông - báo chí

Trong số các công trình được vinh danh năm nay, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động được trao giải nhì ở lĩnh vực Truyền thông.

Chương trình được tổ chức với nhiều hợp phần đa dạng, sáng tạo hướng đến nhiều đối tượng. Trong đó, hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" tặng cờ cho ngư dân và lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Hải quân, Bộ đội Biên phòng để góp phần nêu cao tinh thần yêu nước; động viên các lực lượng chấp pháp và quân sự, ngư dân, góp sức bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo.

Hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho người dân dọc tuyến biên giới trên bộ và lực lượng Bộ đội Biên phòng góp phần động viên tinh thần người dân và lực lượng vũ trang dọc tuyến biên giới trên bộ.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông trao giải nhì, lĩnh vực Truyền thông cho Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân.Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" thực hiện các tuyến đường cờ tại các tỉnh, thành phố đi qua các khu di tích, khu tưởng niệm, địa chỉ đỏ hoặc tuyến đường có ý nghĩa.

Hợp phần "Chắc tuyến đầu, vững hậu phương" hỗ trợ sách, báo cho cán bộ chiến sĩ ở khu vực biên giới, hải đảo và tuyến trọng yếu; đồng thời trao tặng học bổng cho con cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chăm lo đời sống tinh thần và hỗ trợ cho hậu phương, gia đình cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Ngoài tính sáng tạo, tính mới vừa nêu trên, chương trình còn thể hiện sự hoàn thiện khi được tổ chức bài bản với nhiều giai đoạn và hình thức triển khai đa dạng.

Bên cạnh hoạt động trao tặng cờ, chương trình còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, giao lưu với chiến sĩ, nhân dân địa phương, tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, chương trình còn góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong mỗi công dân. Hơn 2 triệu lá cờ đã được trao tặng góp phần củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Với hiệu ứng tích cực từ cộng đồng, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã được nhân rộng mạnh mẽ ở hầu hết các địa phương trong cả nước và đạt 4 kỷ lục Việt Nam, bao gồm: Chương trình trao tặng cờ Tổ quốc với số lượng nhiều nhất Việt Nam (hơn 2 triệu lá cờ, từ năm 2019 đến 2024); Chương trình trao tặng cờ Tổ quốc thực hiện tại nhiều tỉnh, thành nhất Việt Nam (với 54/63 tỉnh, thành); Chương trình thực hiện nhiều tuyến đường treo cờ Tổ quốc nhất Việt Nam (hơn 750 đường cờ trên cả nước); Chương trình thực hiện tuyến đường cờ Tổ quốc dài nhất Việt Nam (dài 25 km, dẫn vào Khu Di tích lịch sử quốc gia Đặc biệt Căn cứ Cái Chanh, tỉnh Bạc Liêu).

Huy động mọi nguồn lực cho đổi mới, sáng tạo Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết Giải thưởng Sáng tạo TP HCM là giải thưởng cao quý và danh giá của TP HCM nhằm tôn vinh các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cá nhân có các sáng kiến, công trình và các sản phẩm sáng tạo, có đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố. Qua đó cổ vũ và khơi dậy tinh thần hăng say lao động, làm việc, thi đua sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ tịch UBND TP HCM cho biết trong thời gian tới, TP HCM sẽ tiếp tục khuyến khích, huy động mọi nguồn lực của xã hội để đầu tư nghiên cứu các mô hình, các sản phẩm sáng tạo. TP HCM cũng sẽ khuyến khích đầu tư vào giáo dục và đào tạo, kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học, phát triển chương trình giáo dục khoa học công nghệ, kỹ thuật, toán học từ cấp tiểu học đến đại học để nhằm trang bị cho các thế hệ trẻ kiến thức và kỹ năng cần thiết cho đổi mới sáng tạo. Chủ tịch UBND TP HCM tin tưởng các tập thể, cá nhân và nhân dân thành phố sẽ có thêm nhiều ý tưởng, sáng kiến, giải pháp công trình và tác phẩm có chất lượng tốt hơn và nổi bật hơn, thành tựu cao hơn nữa ở các giải thưởng Sáng tạo trong lần tổ chức tiếp theo.

5 giải thưởng ghi nhận hành trình 6 năm Với hành trình 6 năm, lan tỏa rộng khắp, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" (tiền thân là chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển"; triển khai từ ngày 1-6-2019) góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, hun đúc lòng tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân. Trên hành trình này, ngoài Giải thưởng Sáng tạo TP HCM lần thứ 4, chương trình còn vinh dự được trao 4 giải báo chí danh giá. Đó là giải nhất Giải Báo chí TP HCM năm 2020, trao cho chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển"; 2 giải ba Giải Báo chí TP HCM năm 2022 và 2023, trao cho hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" của chương trình. Đặc biệt, "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" được trao giải A Giải báo chí quốc gia lần thứ XIV - năm 2019. Việc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" nhiều lần được vinh danh không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực sáng tạo của Báo Người Lao Động mà còn khẳng định vai trò của báo chí trong việc lan tỏa giá trị tích cực, đồng hành với sự phát triển của thành phố và đất nước.