Kinh tế

TP HCM sắp có trung tâm dữ liệu quy mô lớn, tổng vốn đầu tư gần 2 tỉ USD

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Dự án có quy mô khoảng 10 ha, đặt tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (TP HCM), được định hướng phát triển thành tổ hợp trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn.

Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) vừa cho biết đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) với Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank nhằm hợp tác phát triển khu phức hợp trung tâm dữ liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có công suất 200 MW.

Lễ ký kết được tổ chức ngày 28-10, ngay sau buổi tiếp đoàn doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế của Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang và Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà.

Theo thỏa thuận, 3 bên sẽ phối hợp trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng bên để triển khai giai đoạn đầu tiên của dự án trung tâm dữ liệu, đồng thời xem xét mở rộng sang các địa điểm khác trên toàn quốc trong các giai đoạn tiếp theo.

Dự án có quy mô khoảng 10 ha, đặt tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (TP HCM), được định hướng phát triển thành tổ hợp trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, với công suất 200 MW IT load cùng khả năng vận hành 100.000 GPU.

TP HCM sắp có dự án trung tâm dữ liệu gần 2 tỉ USD phát triển AI - Ảnh 1.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Kinh Bắc, Accelerated Infrastructure Capital và VietinBank Ảnh: Kinh Bắc

Dự án sẽ được triển khai trong vài năm tới với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 2 tỉ USD, được huy động từ vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại.

Trong đó, phần vốn chủ sở hữu sẽ do Kinh Bắc, Accelerated Infrastructure Capital và các đối tác cùng đóng góp.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc cho hay việc phát triển trung tâm dữ liệu là một phần của quá trình nâng cấp chuỗi giá trị khu công nghiệp, giúp Việt Nam đón đầu xu thế sản xuất và công nghệ mới.

"Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để triển khai dự án này, góp phần thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững" - ông Đặng Thành Tâm nói.

Kinh Bắc là doanh nghiệp do ông Đặng Thành Tâm sáng lập, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp và đô thị.

Còn Accelerated Infrastructure Capital mang đến kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực phát triển trung tâm dữ liệu cùng hạ tầng số có trụ sở tại London và Hong Kong, với đội ngũ sáng lập từng tham gia nhiều dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại châu Á, Trung Đông và châu Âu. Tổng danh mục đầu tư của đơn vị này hiện đạt hơn 20 tỉ USD.

Theo Kinh Bắc, hai bên hướng tới hợp tác lâu dài để phát triển chuỗi trung tâm dữ liệu hyperscale và neocloud, phục vụ nhu cầu điện toán đám mây và AI trong khu vực.

Trước đó, báo cáo về tình hình triển khai các dự án trung tâm dữ liệu lớn tại TP HCM, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM cho biết thành phố đang thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, với một số dự án tiêu biểu như Viettel (Data Center 140MW), CMC (250 triệu USD), G42-UAE (Data Center 2 tỉ USD).

Ngoài ra, UBND Thành phố đã nhận được đề xuất đầu tư dự án Siêu trung tâm dữ liệu (Hyperscale Data center) dành riêng cho phát triển trí tuệ nhân tạo trị giá khoảng 2 tỉ USD từ các nhà đầu tư gồm Công ty CP công nghệ G42 (cổ đông chính là quỹ đầu tư nhà nước của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và tập đoàn Microsoft của Mỹ), Tập đoàn FPT, Quỹ đầu tư VinaCapital, Tập đoàn đầu tư Việt Thái.

