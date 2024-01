Kinh tế TP HCM sẽ không lặp lại kịch bản tăng trưởng "rơi tự do"

Tại Diễn đàn Kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2023 với chủ đề "Vượt gian khó đón tương lai" do Trường ĐH Ngân hàng TP HCM phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển TP HCM tổ chức sáng 18-7, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Nghiên cứu và Phát triển TP HCM, cho rằng một trong những điểm nghẽn tăng trưởng kinh tế TP HCM hiện nay là do người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm chi tiêu, giảm các tiêu dùng không thiết yếu; các dự án đầu tư ở quận, huyện còn chậm là "điểm nghẽn" đầu tư công của thành phố trong năm 2023; xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn nằm trong vùng suy giảm...