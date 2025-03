TP HCM sẽ tăng thêm 22 điểm cấp đổi giấy phép lái xe

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết sau khi bỏ công an cấp quận/huyện, Công an TP HCM đã phân cấp nhiều nhóm thủ tục về công an cấp phường/xã để không làm ngắt quãng công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

"Hiện nay, Công an TP HCM đang thực hiện tổng cộng 170 thủ tục hành chính. Trong đó, Công an cấp thành phố đảm nhiệm 129 thủ tục, Công an cấp xã đảm nhiệm 41 thủ tục. Công an TP HCM cũng tiếp nhận thêm 14 thủ tục hành chính từ một số sở, ngành chuyển sang" - Thượng tá Hà thông tin.

Vấn đề đang được người dân và doanh nghiệp quan tâm hiện nay là thủ tục về đăng ký xe, cấp đổi giấy phép lái xe thì công an thành phố đang thực hiện xuyên suốt.

Hiện nay, thủ tục về đăng ký xe đã được phân cấp về công an cấp xã. Thủ tục phòng cháy chữa cháy chuyển về Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07). Thủ tục cấp căn cước công dân, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự chuyển về công an cấp xã.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng tham mưu Công an TP HCM, thông tin tại buổi họp báo chiều 6-3

"Như vậy, chỉ có thủ tục phòng cháy chữa cháy chuyển về PC07, còn đa số các thủ tục chuyển về công an cấp xã. Số điểm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tăng lên, người dân sẽ thuận tiện hơn. Điều đáng mừng là người dân sử dụng cổng dịch vụ công khi thực hiện một số thủ tục đã tăng lên" - Thượng tá Lê Mạnh Hà nói thêm.

Thủ tục về quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện có 10 nhóm thủ tục thì có 9 thủ tục phân cấp công an cấp xã thực hiện.

Thủ tục cấp căn cước công dân và định danh điện tử hiện vẫn duy trì 23 điểm như trước đây để người dân thuận tiện. Sắp tới, Công an TP HCM nghiên cứu bố trí 68 điểm cấp tại công an cấp xã để phục vụ người dân.

Đáng chú ý, thủ tục đăng ký xe có 84 điểm cấp, trong đó có 63 điểm cấp xã (trước đây chỉ ở công an cấp huyện và 4 điểm của Phòng cảnh sát giao thông).

Về thủ tục sát hạch, cấp giấy phép lái xe vẫn duy trì 3 điểm gồm số 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3; số 8 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 và số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

"Dự kiến tuần sau, Công an TP HCM sẽ tăng thêm 22 điểm tiếp nhận cấp đổi giấy phép lái xe gồm 17 điểm ở các phường và 5 điểm xã. Để thuận lợi khi làm các thủ tục về cấp đổi giấy phép lái xe, người dân nên nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia" - Thượng tá Hà nhấn mạnh.

Về thủ tục cấp lý lịch tư pháp, Công an TP HCM thực hiện tại 258 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Theo thống kê, từ ngày 1-3 đến 6-3, Công an TP HCM đã tiếp nhận 2.777 hồ sơ về lý lịch tư pháp, trong đó có 76% hồ sơ thực hiện trực tuyến. Công an TP HCM hướng tới 100% người dân thực hiện đăng ký thủ tục tư pháp trực tuyến.

Cũng theo Thượng tá Hà, việc phân cấp thủ tục hành chính này nhằm giảm tải cho công an cấp thành phố, đồng thời giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, thực hiện thủ tục tại cấp cơ sở, tiết kiệm thời gian, công sức.