Thể thao

TP HCM sẽ tổ chức giải chạy bộ "Đại đoàn kết dân tộc" lần I, năm 2025

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Giải chạy bộ "Đại đoàn kết dân tộc" lần I, năm 2025 sẽ do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức

Thành ủy TP HCM vừa có thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp gắn với kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2025).

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM cơ bản đồng ý chủ trương về tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và tổ chức Giải chạy bộ "Đại đoàn kết dân tộc" lần I, năm 2025 gắn với kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, theo báo cáo, đề xuất của Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố.

Sẽ có giải chạy bộ "Đại đoàn kết dân tộc" lần I, năm 2025 của TP HCM - Ảnh 1.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức Giải chạy bộ "Đại đoàn kết dân tộc" lần I, năm 2025. Ảnh: NLĐ

Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi, bố trí kinh phí để Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức thành công Giải chạy bộ "Đại đoàn kết dân tộc" lần I, năm 2025.

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng các sở, ngành thành phố tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại các địa phương và các hoạt động cấp thành phố.

Đảng ủy các xã, phường, đặc khu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chu đáo Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư năm 2025; chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan được phân công tham dự Ngày hội tại địa phương để thống nhất địa điểm, nội dung, chương trình và các điều kiện cụ thể để phục vụ việc tham dự của lãnh đạo thành phố; đồng thời, thông báo lịch trình cụ thể về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Đảng ủy, lãnh đạo Ùy ban MTTQ Việt Nam TP HCM chủ trì, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể; tổ chức các hoạt động thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cạnh đó, hướng dẫn các xã, phường, đặc khu tổ chức tốt Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" vào ngày 18-11-2025.

Tin liên quan

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là "mạch nguồn", "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là "mạch nguồn", "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt

(NLĐO) - Báo Người Lao động trân trọng giới thiệu bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm nhan đề: "SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT".

SeABank bàn giao 856 căn nhà đại đoàn kết cho tỉnh Hòa Bình

Tính đến nay, SeABank đã hỗ trợ hơn 80 tỉ đồng để xây mới và sửa chữa gần 1.800 căn nhà cho các hộ nghèo và cận nghèo, gia đình có công tại nhiều địa phương

Không ngừng vun đắp khối đại đoàn kết

MTTQ TP HCM là nơi khởi xướng, thực hiện thành công nhiều chương trình hành động cách mạng và các phong trào thi đua yêu nước

TP HCM Đại đoàn kết MTTQ giải chạy bộ
