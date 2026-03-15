TP HCM siết quy trình cấp phép hành nghề y

Ngày 14-3, Sở Y tế TP HCM ra yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ và đổi mới toàn diện hoạt động thẩm định, cấp phép và đăng ký hành nghề trong lĩnh vực y tế nhằm bảo đảm minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thời gian qua, sở đã triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính và đạt một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, qua các kênh tiếp nhận phản ánh vẫn còn ý kiến của người dân và doanh nghiệp liên quan đến quy trình thẩm định, cấp phép và đăng ký hành nghề trong một số trường hợp.

Sở Y tế yêu cầu công chức tham gia thẩm định, cấp phép và đăng ký hành nghề phải thực hiện đúng quy định pháp luật; tuyệt đối không được lợi dụng nhiệm vụ để gây khó khăn, nhũng nhiễu hoặc gợi ý lợi ích cá nhân đối với tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính. Người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong phạm vi quản lý. Sở Y tế sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng nhiệm vụ để gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.