TP HCM: Sớm công bố danh mục cây xanh sử dụng công cộng

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được vừa chỉ đạo liên quan việc thực hiện Nghị định số 258/2025 về quản lý công viên, cây xanh, mặt nước.
Theo đó, Sở Xây dựng chủ trì xây dựng, trình UBND TP HCM ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn cho Sở Xây dựng, UBND cấp xã và các cơ quan chuyên môn khác có liên quan theo quy định.
Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng danh mục cây bóng mát sử dụng công cộng làm cơ sở cho công tác quy hoạch, trồng mới và cải tạo cây xanh trên địa bàn, trình UBND TP HCM công bố; đồng thời là xây dựng danh mục cây xanh cần bảo tồn.
Sở này cũng có nhiệm vụ trình UBND TP HCM ban hành cơ chế, chính sách đối với mô hình tự quản công viên, cây xanh tại khu dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố.
Tổ chức triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý, quy hoạch, đầu tư phát triển công viên, cây xanh, mặt nước.
Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND TP HCM triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến trao đổi tín chỉ các-bon thu được từ công viên, cây xanh.
Hướng dẫn, kiểm tra chế độ quản lý, bảo vệ cây xanh thuộc danh mục loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm; kiểm dịch thực vật đối với cây xanh nhập khẩu.
Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các yêu cầu về quản lý công viên, cây xanh, mặt nước tuân thủ theo quy hoạch đô thị và nông thôn.
Đồng thời tổ chức rà soát, cập nhật chỉ tiêu, tiêu chuẩn về đất cây xanh, công viên, mặt nước trong các đồ án quy hoạch chung, phân khu, chi tiết; bảo đảm tỉ lệ diện tích công viên, cây xanh, mặt nước theo quy định.
Cùng với đó, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn. Ngoài ra, tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư phát triển và kinh phí thực hiện các dịch vụ về quản lý, duy tu, bảo trì công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn thành phố.
