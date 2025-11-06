HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM: Sớm công bố danh mục cây xanh sử dụng công cộng

QUỐC ANH

(NLĐO) - TP HCM sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, quy hoạch, đầu tư phát triển công viên, cây xanh, mặt nước.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được vừa chỉ đạo liên quan việc thực hiện Nghị định số 258/2025 về quản lý công viên, cây xanh, mặt nước.

- Ảnh 1.

Người dân tản bộ trong công viên 23 Tháng 9.

Theo đó, Sở Xây dựng chủ trì xây dựng, trình UBND TP HCM ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn cho Sở Xây dựng, UBND cấp xã và các cơ quan chuyên môn khác có liên quan theo quy định.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng danh mục cây bóng mát sử dụng công cộng làm cơ sở cho công tác quy hoạch, trồng mới và cải tạo cây xanh trên địa bàn, trình UBND TP HCM công bố; đồng thời là xây dựng danh mục cây xanh cần bảo tồn.

Sở này cũng có nhiệm vụ trình UBND TP HCM ban hành cơ chế, chính sách đối với mô hình tự quản công viên, cây xanh tại khu dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố.

Tổ chức triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý, quy hoạch, đầu tư phát triển công viên, cây xanh, mặt nước.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND TP HCM triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến trao đổi tín chỉ các-bon thu được từ công viên, cây xanh.

Hướng dẫn, kiểm tra chế độ quản lý, bảo vệ cây xanh thuộc danh mục loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm; kiểm dịch thực vật đối với cây xanh nhập khẩu.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các yêu cầu về quản lý công viên, cây xanh, mặt nước tuân thủ theo quy hoạch đô thị và nông thôn.

Đồng thời tổ chức rà soát, cập nhật chỉ tiêu, tiêu chuẩn về đất cây xanh, công viên, mặt nước trong các đồ án quy hoạch chung, phân khu, chi tiết; bảo đảm tỉ lệ diện tích công viên, cây xanh, mặt nước theo quy định.

Cùng với đó, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn. Ngoài ra, tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư phát triển và kinh phí thực hiện các dịch vụ về quản lý, duy tu, bảo trì công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn thành phố.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân hàng loạt sự cố cây xanh ở TP HCM

Chuyên gia lý giải nguyên nhân hàng loạt sự cố cây xanh ở TP HCM

(NLĐO) - Sự cố cây xanh xảy ra nhiều hơn trong những năm gần đây là do sự biến đổi khí hậu và môi trường suy thoái (mưa giông, triều cường, khô hạn, ô nhiễm…).

Đừng cắt tỉa cây xanh quá đà

Những ngày đầu hè năm 2025, trên nhiều tuyến phố Hà Nội, người dân dễ dàng bắt gặp hình ảnh công nhân khẩn trương cắt tỉa cây xanh.

Cây xanh to bật gốc giữa trưa

(NLĐO) - Cây xanh bật gốc ngã ra đường, cho thấy bộ rễ nông và ít

